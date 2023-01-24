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【生活智慧】父母為子女添置新襪子　包裝內「小銀夾」非垃圾真正用途公開

親子 17:45 2023/01/24

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新襪子包裝內的「小銀夾」並非垃圾，好有用的。

小朋友大得快，衫褲鞋襪每季換，家長們有否留意到，包裝內的新襪子，除了品牌包裝紙及縫線，通常都會有一個小小的銀色夾子，夾在一對襪的中間。很多人可能會直接將它拆下棄掉，但原來這個「小銀夾」另有用途，只要將它拗直後，便能輕輕割開膠縫線輕易拆開襪子，大家又長知識了！

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關於銀色夾子的用途，有台灣網民早前在網上發帖，特意向「萬能」的網民查詢，

新買的襪子上都會有兩個銀色的小夾子是要幹嘛，都用線把襪襪縫起了，還用夾子夾？

小銀夾能割開膠縫線

有網民回覆，指小銀夾能用作「剪線頭」。原來只要將小銀夾拗直，穿過縫線與招牌之間，再輕輕切斷膠縫線，便可以輕易拆開襪子。當中有不少網民都不知道小銀夾的真正用途，紛紛回應表示「長知識了」，「一直以為是撐住襪子用的」、「襯托襪子的質感」。

另外，大多新襪都會用T字型的膠條固定，往往要用剪刀剪斷。但有網民表示，其實只要握住膠條的T字頂端，再慢慢扭轉，膠條便會斷開，不必用上剪刀，大家下次買新襪子，記得不要隨手棄掉這個小銀夾。

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責任編輯︰王明芳

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