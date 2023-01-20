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【維園年宵】桃花大王劉太稱首3日人流稀少　料生意額較去年減5成

社會 20:20 2023/01/20

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維園年宵於1月16日至22日舉行。（陳國峰攝 ）

維園年宵於1月16日至22日舉行，今日（20日）維園年宵人流逐漸增多。桃花大王劉太表示年宵開幕首三日人流稀少，形容非常「得人驚」，今日人流相對較多，又稱今年生意很差，預計生意額比去年大減約5成，估計因市民還沒放假，加上不少市民外遊，年宵不設乾貨和熟食，導致人流大減。有市民消費近1,000元，稱消費金額與去年相若。

劉太太稱，桃花價錢介乎150至6,000元不等，細盆桃花和散花是最受歡迎的花種。大多客人都會購買200元左右的桃花，至於6000元的桃花開幕至昨日，僅有2人購買。劉太又說，鮮花大多來源荷蘭和昆明，今年運輸和貨源平均貴一兩成，因疫情停運，運輸人手減少。花價則與前年年宵相若，被問爲何不加價，她表示，現在市民的平均消費能力差，憂加價會減低市民消費意欲。繽紛園藝黃老闆則認為今年生意正常，預計今年年宵可賺2至3萬元，客人平均消費100元，玫瑰屬最受歡迎。

蘭花大王楊小龍稱，今年生意好，很多舊客每年都會光顧，大部分蘭花已售罄。有大公司購入100多盆的蘭花送給客戶，平均每盆約2,000元。今年花價於去年新年相若。大盤蘭花（18棵）約3,800元，日本蘭花最貴可高達1.8萬元。另有100元2棵的特價蘭花出售。

周女士和孫兒一家到銅鑼灣吃飯，順便逛年宵。周女士認爲今年的年宵氣氛很熱鬧。她花了100元買了3束散花，包括滿天星，勿忘我等，預計會在維園花費約300元，如見到合適的就會多買。周女士表示，今年蝴蝶蘭特別多，很漂亮，惟蝴蝶蘭比她預期貴幾百元，最終沒有買。她對於疫情放寬感到開心，今年終於可以跟和家人一起吃團年飯，打算一家6口出去酒樓吃團年飯，預算花費約1,000多元。花費近1,000元購入桃花和蘭花的陳先生表示，如看見喜歡的花會買更多。又指隨著今年疫情放寬，特別邀請18個親朋好友一起在家吃團年飯。

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記者：楊佩瑩

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