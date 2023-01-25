【扭轉命運】夫妻創業開拉麵店月入僅1.5萬　靠老婆一個機會翻身年賺4千萬搬大屋

▲ 日本一對夫妻創業開拉麵店，一直生意慘淡月入僅1.5萬，全靠老婆一個機會翻身，帶挈他們年賺4千萬搬入大宅。

創業萬事起頭難，但只要把握到一個機會，隨時扭轉命運！日本一名3孩全職媽媽一直渴望開拉麵店，成功游說老公辭去穩定工作，夫妻檔開拉麵店創業。可是生意一直蝕本，月入只有1.2萬元，扣除租金後，一家五口每月只有數千元生活。後來媽媽把握到一次機會大翻身，令拉麵店成為人氣店，帶挈他們一年賺逾4千萬！

最新影片推介︰

日本節目《激レアさんを連れてきた。》有集介紹來自新潟的3孩媽媽高橋之創業故事，高橋稱從小就喜歡挑戰新事物，一直貫徹「想做就做」的信念。大學畢業後，她離家到東京打工，並結婚誕下3子女，其後她辭職回到新潟做全職媽媽，一家五口居於小公寓。

▲ （影片截圖）

一家五口不足5千元生活

高橋不甘於平淡的湊仔生活，一次她看到拉麵店職人的成功故事後，燃起了內心那團火，想跳出「舒適圈」並游說老公辭職，一起到東京創業開拉麵店，老公決定辭職全力支持。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

兩夫妻對拉麵一竅不通，但共同努力下研發出家鄉特色拉麵。可是東京拉麵店競爭激烈致生意慘淡，每月只有20萬日圓（約1.2萬港元）收入，扣除屋租後，一家五口僅餘8萬日圓（約4,840港元）生活費。兩夫妻更窮到連店舖的筷子也買不起，要暪騙客人未能及時補貨。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

高橋本著永不放棄的精神，繼續研發新口味拉麵，盼在東京拉麵界中突圍而出，期間更多次燒傷。兩夫妻為了店舖生存要借貸度日，並搬店去較旺的位置，終於高橋等到一個電話，改寫了她的命運。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳