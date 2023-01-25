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【扭轉命運】夫妻創業開拉麵店月入僅1.5萬　靠老婆一個機會翻身年賺4千萬搬大屋

育兒經 09:00 2023/01/25

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熱門 兔年運程 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

日本一對夫妻創業開拉麵店，一直生意慘淡月入僅1.5萬，全靠老婆一個機會翻身，帶挈他們年賺4千萬搬入大宅。

創業萬事起頭難，但只要把握到一個機會，隨時扭轉命運！日本一名3孩全職媽媽一直渴望開拉麵店，成功游說老公辭去穩定工作，夫妻檔開拉麵店創業。可是生意一直蝕本，月入只有1.2萬元，扣除租金後，一家五口每月只有數千元生活。後來媽媽把握到一次機會大翻身，令拉麵店成為人氣店，帶挈他們一年賺逾4千萬！

最新影片推介︰

日本節目《激レアさんを連れてきた。》有集介紹來自新潟的3孩媽媽高橋之創業故事，高橋稱從小就喜歡挑戰新事物，一直貫徹「想做就做」的信念。大學畢業後，她離家到東京打工，並結婚誕下3子女，其後她辭職回到新潟做全職媽媽，一家五口居於小公寓。

（影片截圖）

一家五口不足5千元生活

高橋不甘於平淡的湊仔生活，一次她看到拉麵店職人的成功故事後，燃起了內心那團火，想跳出「舒適圈」並游說老公辭職，一起到東京創業開拉麵店，老公決定辭職全力支持。

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兩夫妻對拉麵一竅不通，但共同努力下研發出家鄉特色拉麵。可是東京拉麵店競爭激烈致生意慘淡，每月只有20萬日圓（約1.2萬港元）收入，扣除屋租後，一家五口僅餘8萬日圓（約4,840港元）生活費。兩夫妻更窮到連店舖的筷子也買不起，要暪騙客人未能及時補貨。

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高橋本著永不放棄的精神，繼續研發新口味拉麵，盼在東京拉麵界中突圍而出，期間更多次燒傷。兩夫妻為了店舖生存要借貸度日，並搬店去較旺的位置，終於高橋等到一個電話，改寫了她的命運。

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責任編輯︰王明芳

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