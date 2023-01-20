【財政預算案2023】議員指派消費券對中上階層提振作用不大　預計本年度赤字近千億

▲ 黃俊碩指，全民派發消費券對中上階層的提振作用不大。(黃俊碩Facebook 圖片))

新一份《財政預算案》下月發表，多個政黨要求派發消費券。民建聯會計界立法會議員黃俊碩指，全民派發消費券對中上階層的提振作用不大，非最佳選項，認為政府應精準扶貧，例如提供公屋租金和電費的補貼，可以更好地運用公帑。

黃俊碩今日在電台表示，過去政府用於防疫抗疫資源較多，加上賣地收入並不理想，即使通關後短期經濟有改善，預計本年度赤字仍接近千億元。

消費券方面，黃俊碩認為，政府早前派發消費券確實對經濟有幫助，但認為香港的經濟來自金融、旅遊和國際，建議政府應該更加專注地吸引資金和旅客回流香港，以提振經濟。他又認為，全民派發消費券對中上階層的提振作用不大，非最好的選項，認為政府應精準扶貧，例如提供公屋租金和電費的補貼，可以更好地運用公帑。

另外，選委界立法會議員江玉歡就《財政預算案》，提出建議書。她指，本港目前約10萬戶左右市民未能獲政府切實幫助，處於貧困邊緣但資格不足以申請公屋，而住在劏房或其他微型空間。她建議，政府每年撥29億，支持上述人士在住屋方面的需求；由財政司配合房屋署，制定申請標準，向合標準人士，發放為期三年的「房屋券」，減輕他們租屋的壓力。

江玉歡又指，在疫情和移民潮的影響下，本港正面臨教師辭職潮和學生退學潮等危機。她建議，對幼稚園和中小學提供單位資助額，提供資源加強師資培訓支援，穩定教育生態。

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責任編輯：區綽彥