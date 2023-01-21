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【傷人案】將軍澳翠林邨男子遭鄰居斬傷　警拘76歲翁檢12吋牛肉刀

社會 10:22 2023/01/21

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將軍澳警區刑事部督察歐陽煒珊。

日前將軍澳翠林邨發生傷人案，一名57歲男子返回雅林樓住所時被鄰居持刀斬傷頸部，警方昨在油麻地拘捕一名76歲男子，涉嫌與案有關，並在疑犯屋內檢獲一把12吋牛肉刀，懷疑是兇器。

警方表示，周四傍晚5時，接獲一名翠林邨雅林樓57歲男住戶報案，指在走廊正準備打開家門鐵閘時，突然被一名男子用刀斬傷頸部，疑犯其後往後樓梯逃去，傷者跑到地下大堂求救。警方接報派出大批警力到場搜捕行動，鎖定疑犯居住的單位破門，在屋內檢獲一把相信是疑犯行兇使用的12吋牛肉刀。

將軍澳重案組其後接手調查後，掌握疑犯出沒行蹤及生活習慣，至昨日（20日）下午在油麻地公園以「意圖傷人」罪拘捕該名76歲姓孫男子。將軍澳警區刑事部督察歐陽煒珊指，傷者與疑犯為鄰居關係，素來無結怨，疑犯與家人同住，惟與鄰居關係疏離，喜愛獨來獨往。警方將繼續調查被捕人的犯罪意圖、精神狀態及個人背景。

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