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【新冠疫情】許樹昌：本港混合免疫高　料政府冬季後或撤口罩令

社會 10:40 2023/01/21

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政府專家顧問許樹昌。

港府本月30日（年初九）起大幅放寬防疫措施，包括撤銷對新冠肺炎確診者發出隔離令等，剩下口罩令、出入境檢測仍未鬆綁。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，冬季是呼吸道病毒活躍期，口罩令應維持，但如冬季過後新冠疫情穩定，估計政府在冬季後可能會取消口罩令。

許樹昌今在一個電台節目表示，香港自2020年初已沒有再出現流感爆發，估計與市民戴口罩外出有關，他提醒一旦同時感染兩種病毒，理論上情況可以很嚴重。而參考新加坡，南韓情況，即使不再強制戴口罩，都不是所有場合不需要戴口罩，公共交通、醫療機構、安老及殘疾人士院舍都較為高危，因此在這些地方應繼續戴口罩。

對於政府將不會再向新冠確診患者發出隔離令，許樹昌認為是適當做法。他解釋，本港的疫苗接種率高，多人曾受感染，現時確診者不少都屬輕症，甚至無徵狀，對這類感染者來說隔離令意義不大。市民如果測試結果對新冠病毒呈陽性，但沒有咳嗽等徵狀，他說只要戴好口罩，病毒傳染他人的風險已減低，如有徵狀應在家休息，醫生可以因應每個個案的不同情況，決定病假的日數。

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