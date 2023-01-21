【口臭警號】新年飯局現口臭極尷尬　研究揭3種食物可改善

▲ 新年飯局現口臭極尷尬，研究揭3種食物可改善。

新年在即，加上多日假期，不少人都會趁機與親朋好友相聚，但如果在此時有口臭便會令雙方非常尷尬。不過有研究卻發現，除了擦牙及咬香口膠外，多食乳酪、麵豉湯和酵母麵包等富有益生菌的發酵食品可以有助於改善令人尷尬的口臭。

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綜合外國媒體報導，口臭其中一種的形成是因為口腔細菌分解食物蛋白質，代謝成揮發性硫化物而成。普羅大眾一般可用漱口水、嚼口香糖、洗牙和刮除舌苔等改善口臭問題。不過，有新研究發現，其實除了以上方法，發酵食物中的益生菌原來也有助於抑制難聞的口臭。

中國成都四川大學國家口腔疾病臨床研究中心的研究人員為了探討益生菌對口臭的影響，於是安排278參與實驗者被隨機處方含益生菌的補充劑，如唾液乳桿菌（Lactobacillus salivarius）、羅伊氏乳桿菌（Lactobacillusreuteri）、唾液鏈球菌（Streptococcus salivarius）或魏斯氏菌屬之一的Weissella cibaria的補充劑，以觀察這些益生菌是否能減緩口臭。

研究結果發現，當人們服用益生菌2至12週後，他們體內與口臭相關的揮發性硫化合物的含量明顯降低，可測量的口臭也得到改善，證明「益生菌可以抑制口腔中的分解物，從而抑制臭味產生」所以乳酪、麵豉湯和酵母麵包等發酵食品確實有助於消除口臭。

不過，研究也表明發現，益生菌對於抑制口臭的效果相對短暫，約4周後就沒有明顯差異，因為使用益生菌雖然可在短期內降低揮發性硫化物的濃度水平，但對於其他引發口臭的來源，例如牙菌斑和舌苔方面沒有顯著影響。

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責任編輯：羅嘉欣