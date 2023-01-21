【最後時光】抗癌4年自責忽略照顧孩子 單親媽放棄治療：將最後的愛給子女

▲ 單親媽媽決定放棄治療，將最後的愛留給子女。

假如患病來到人生最後盡頭，最想做的事是甚麼？馬來西亞一名育有兩孩的單親媽媽，她患上乳癌經過多次化療後漸見曙光，豈料再發現確診肺癌，她抗癌4年後心力交瘁，更有感過去4年不停化療忽略孩子，最終決定放棄治療，在最後時光好好跟孩子相處，將最後的愛及笑容留給子女，決定令到醫生心痛。

綜合馬來西亞傳媒報道，馬來西亞一名醫生在個人社交網站上發帖，講述這位單親媽媽放棄治療背後的辛酸。該名單親媽媽是大學講師，兩個孩子分別8歲及4歲。

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單親媽媽4年前發現確診乳癌，她為了兩個孩子積極面對，並勇敢接受化療，原本即將看到康復的曙光，豈料始料未及的是，她去年卻發現患上肺癌。

即使二度患癌，她確診肺癌後仍然積極面對，不僅接受了手術，還做了20多次化療及30多次放射化療，只可惜病情沒有好轉，反而繼續惡化，令她心力交瘁。

醫生指，由於化療後會感到不適，出現惡心或昏昏欲睡，她每次回到家都沒有精力照顧孩子。

她哭了出來，她說自己接受過很多化療，每次都覺得會沒事，但結果卻不如預期。她更哭訴這些年來為了治病，她只關注自己，沒有真正去照顧及陪伴自己的孩子。

單親媽媽最後決定放棄治療，希望在人生的最後時光，能夠好好陪伴子女。醫生感慨地表示，

她說過去4年跟癌症鬥爭已經足夠，她要把最後的愛及笑容留給自己的孩子。

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責任編輯：王明芳