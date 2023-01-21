【昏迷女童】天瑜臉部再度紅腫重回ICU 爸爸：新年又要在醫院渡過

▲ 父母為天瑜回家做足準備。

患有「橫紋肌肉瘤」的天瑜歷經兩年半治療後，去年11月情況有好轉而可以回家團聚，惟天瑜爸爸昨日（20日）在社交平台表示，天瑜因為臉部再度紅腫，而去了大口環醫院，其後再被轉介重回瑪麗醫院深切治療部以找出病因。

▲ 父母指天瑜又要回到ICU。

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天瑜爸爸在大口環醫院為女兒拍片，跟她說話時，天瑜都有給反應，片段可見，天瑜雖然不太精神，但當爸爸談到以前農曆新年期間的相處時間，則會眨眨眼，但最後因為太疲倦而睡着了。

▲ 天瑜爸爸上載短片，見天瑜會眨眼給反應。

他在片中透露醫生最新診斷，指天瑜應是外耳道發炎而引致的臉腫，主因是她耳朵附近位置曾經接受電療，所以該部份組織的抵抗力會比較差。為安全起見，醫院安排了在2月8日為她再作磁力共振檢查，而在此之前都要繼續留院觀察及打抗生素，天瑜爸爸表示

所以這個新年又要在醫院渡過了。

▲ 去年11月，父母接天瑜回家。

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責任編輯：王明芳