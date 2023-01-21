【張致恒婚變】被懷疑借離婚以便申請公屋　雯雯發文回應網民質疑

▲ 區燕雯與3個兒子。

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）自2019年奉子成婚後，現時育有3子，可是同時N次鬧婚變，不過轉頭又沒事，令網民都看得習以為常，由最初同情變嘲笑，被戲稱「離婚KOL」。

在去年12月初雯雯指與Steven的相處已到了極限和底線，直言與對方因性格問題難以再一起走下去。在今年1月9日雯雯再爆Seed大鬧Steven：「做人窮唔緊要，但如果做人唔爭氣，樣樣嘢都仲要懶，咁就係廢。」

否認申請公屋

一向喜歡玩網網社交平台的雯雯日前與網民玩「你問我答」時，被問到是否真的離婚，她表示：「其實呢我想講好多嘢係我單方面計劃緊同安排緊。」此話似表示已單方面申請離婚。

但另方面，使外界猜測她想藉單親家庭身份以便申請公屋。對此，雯雯在昨日（1月20日）發文澄清解釋：「其實我冇話過要申請公屋，計劃中好多嘢但係冇包含過申請公屋。」

而且家中養了3隻狗仔的她表明，不會為申請公屋而棄養毛孩：「再加上我搬屋係成家搬屋，我亦都想講清楚，我係唔會放棄我啲狗狗，無論發生啲咩事，幾多人講啲乜嘢，我都係永遠會同我嗰3隻狗一齊！我餓佢哋都唔會餓！」

雯雯此答覆獲不少網民讚是好主人，但另一方面也有網民憂心她是否有能力獨自照顧3個小朋友兼再加3隻狗。

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