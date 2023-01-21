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【撩鼻惹禍】婦人經常撩鼻致海綿竇細菌感染　臉腫如豬頭視力失半

醫生診症室 13:17 2023/01/21

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婦人經常撩鼻致海綿竇細菌感染，臉腫如豬頭視力失近半。

不少人有徒手撩鼻的習慣，除了影響儀容外，原來更會禍及生命！台灣便有一名70歲老婦總是習慣性用手撩鼻，令細菌有機會攻擊鼻腔海綿竇位置，最終引發嚴重細菌感染，整張臉「腫得跟豬頭一樣」，連帶眼睛也受到攻擊，視力損失一半以上。

最新影片:

台灣開業耳鼻喉科診所院長吳昭寬醫生，早前在《健康多1點》分享有關個案指該名老婦本身是一名清潔工，平日有撩鼻的習慣，導致手上的細菌循著鼻中膈、還有顏面的三角區，慢慢感染老婦人鼻腔的海綿竇，罹患「海綿竇症候群」，不但整張臉腫成豬頭、視力也毀了一半以上。

吳昭寬又指鼻腔乾燥時，很易便會有分泌物黏附在鼻腔，形成鼻屎。而正確的排出方法，應該是利用洗澡時所產生的熱蒸氣，軟化鼻屎塊後再排出，或是用棉花棒沾溫的生理食鹽水，輕輕把鼻屎從鼻腔移除；除了上述兩個方法，也可使用洗鼻罐搭配洗鼻鹽，也是清洗鼻子的正確方法。

吳昭寬又提醒，市民洗鼻的時候，要用嘴巴呼吸，不要吞口水，以免不小心嗆到。一開始洗鼻子的時候，建議緩慢加壓，以免水流太猛會嗆到，甚至造成鼻腔黏膜受傷；而兩邊鼻孔輪流洗完後，先將鼻腔內水分初步擤乾，觀察半小時後，可再歪頭換角度，幫助鼻腔殘留水分流出。

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責任編輯：羅嘉欣

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