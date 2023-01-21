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【復常之路】林世雄：口岸交通運作暢順　假期後商重啟高鐵長途線

社會 11:43 2023/01/21

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運輸及物流局局長林世雄。

香港與內地本月初恢復免檢疫通關，運輸及物流局局長林世雄表示，口岸及交通運作非常暢順，雖然近日通關配額有所增加，但多個口岸配額均未有用盡，無論東鐵或跨境巴士等服務，都可配合通關人數，當局會在農曆年假期後與內地溝通及協調重啟長途線服務。

對於高鐵復運後購票須使用內地「中國鐵路12306售票系統」，林世雄解釋港鐵自身的高鐵車票售票系統已停運3年，未必符合內地需求，因此復運後統一使用內地系統，明白初期市民並不熟習，但港鐵加強票務信息後已陸續改善。

對於通關後東鐵綫9卡車能否應付乘客量，林世雄指來往落馬洲站列車已有所增加，在早上繁忙時期南行列車方面，港人上班上學的高峰期，未必與通關人士抵港時間重疊，但當局會密切留意疫情前後的出行模式有否改變。

另外，林世雄又提到日本再限制本港航班，重申當局會繼續努力與日本交涉，希望對方取消限制，又說如果日本緊持不撤銷限制，特區政府會會考慮作出反制。

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