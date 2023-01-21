【自然系女子旅行】林襄林映暉浸裸湯　宅男女神︰拍太多寫真不知尺度界線【多圖】

J2旅遊節目《自然系女子旅行》由港女「暉哥」林映暉主持，並邀來3大台灣女神任嘉賓，分別為「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵和「音樂系女神」黃上晏。

台灣「啦啦隊女神」林襄憑32E身材，成功收編不少宅男，在前晚（1月19日）播出的《自然系女子旅行》由暉哥帶林襄往宜蘭的營區住露營車。一入到營區身為吃貨女的林襄，本能已發現放在接待處的火爐，正烤着香噴噴的蛋糕，她們自然老實不客氣各要了兩個。

▲ 《自然系女子旅行》

之後去浸裸湯，不過因為電視尺度，雖然林襄要圍住大毛巾出鏡，但依然非常性感。

照顧到觀眾福利，攝影師安排了男友視角拍攝林襄，作為女友的她當然交足戲，擺出各種可愛動作，招待各襄迷。出過寫真集《與你襄遇》的林襄，示範如何用溫泉小道具輔助拍攝。

▼ 點擊圖片放大 +2

晚餐是林襄最期待的時段，無負吃貨之名。同場加插心理大測驗問題是「約男朋友吃火鍋，5種鍋會怎樣選？」，分別是︰牛奶鍋、養生菇鍋、昆布鍋、麻辣鍋及番茄鍋。暉哥揀了麻辣鍋，表示她非常相信一見鍾情，而且會是一位好媽媽、好媳婦。

至於林襄揀了牛奶鍋，顯示了她是一名控制狂，現年25歲的林襄自爆︰「自己是一個很理智清醒的女生，在感情上容易吃虧，不太會撒嬌，像一隻鐵公雞一樣。我是一個很易委曲求存的女生，小時候就想過24歲就結婚生小孩，當年青媽媽。」

昨晚（1月20日）一集，她們到台中太平住帳篷，面對偌大草地林襄原先諗住chill一點，睡覺、看風景、放鬆自己，不過暉哥硬要單挑打羽毛球及玩飛碟，殊不知林襄是運動好手，暉哥好快體力不繼。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

晚上二女真情對話，彼此為對方預備了一份禮物。暉哥知道林襄愛吃及浸浴，所以合二為一，送上麵包味同明太子壽司味的浸浴包。

林襄亦為暉哥預備了一本超性感座枱曆給暉哥，放在公司枱面，少點定力的男生都會無心工作。暉哥問林襄拍寫真的底線，林襄話︰「寫真拍太多，已經不知道尺度是什麼了。」今集她們跟美人魚鄭教練學習穿上人魚裝在水中暢泳。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8 ▲ （取自IG） ▲ （取自IG）

▲ （取自IG） ▲ （取自IG）

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R