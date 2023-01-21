  • 18°C
香港時間 : 2023121日 (週六) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自然系女子旅行】林襄林映暉浸裸湯　宅男女神︰拍太多寫真不知尺度界線【多圖】

娛樂 12:50 2023/01/21

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

J2旅遊節目《自然系女子旅行》由港女「暉哥」林映暉主持，並邀來3大台灣女神任嘉賓，分別為「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵和「音樂系女神」黃上晏。

台灣「啦啦隊女神」林襄憑32E身材，成功收編不少宅男，在前晚（1月19日）播出的《自然系女子旅行》由暉哥帶林襄往宜蘭的營區住露營車。一入到營區身為吃貨女的林襄，本能已發現放在接待處的火爐，正烤着香噴噴的蛋糕，她們自然老實不客氣各要了兩個。

《自然系女子旅行》

之後去浸裸湯，不過因為電視尺度，雖然林襄要圍住大毛巾出鏡，但依然非常性感。

照顧到觀眾福利，攝影師安排了男友視角拍攝林襄，作為女友的她當然交足戲，擺出各種可愛動作，招待各襄迷。出過寫真集《與你襄遇》的林襄，示範如何用溫泉小道具輔助拍攝。

    點擊圖片放大
    • +2

晚餐是林襄最期待的時段，無負吃貨之名。同場加插心理大測驗問題是「約男朋友吃火鍋，5種鍋會怎樣選？」，分別是︰牛奶鍋、養生菇鍋、昆布鍋、麻辣鍋及番茄鍋。暉哥揀了麻辣鍋，表示她非常相信一見鍾情，而且會是一位好媽媽、好媳婦。

至於林襄揀了牛奶鍋，顯示了她是一名控制狂，現年25歲的林襄自爆︰「自己是一個很理智清醒的女生，在感情上容易吃虧，不太會撒嬌，像一隻鐵公雞一樣。我是一個很易委曲求存的女生，小時候就想過24歲就結婚生小孩，當年青媽媽。」

昨晚（1月20日）一集，她們到台中太平住帳篷，面對偌大草地林襄原先諗住chill一點，睡覺、看風景、放鬆自己，不過暉哥硬要單挑打羽毛球及玩飛碟，殊不知林襄是運動好手，暉哥好快體力不繼。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

晚上二女真情對話，彼此為對方預備了一份禮物。暉哥知道林襄愛吃及浸浴，所以合二為一，送上麵包味同明太子壽司味的浸浴包。

林襄亦為暉哥預備了一本超性感座枱曆給暉哥，放在公司枱面，少點定力的男生都會無心工作。暉哥問林襄拍寫真的底線，林襄話︰「寫真拍太多，已經不知道尺度是什麼了。」今集她們跟美人魚鄭教練學習穿上人魚裝在水中暢泳。

    點擊圖片放大
    +9
    +8
  • （取自IG） （取自IG）
  • （取自IG） （取自IG）

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【美女網紅】「翻版徐子淇」餐廳脫剩Bra打卡　健身KOL：想做啲黐線啲嘅嘢【多圖】
18:45 2023/01/19
【美女網紅】「翻版徐子淇」餐廳脫剩Bra打卡　健身KOL：想做啲黐線啲嘅嘢【多圖】
【口罩小姐】西童不介意身材成焦點　梁茜童：既然上載就是讓大家看【多圖】
18:33 2023/01/04
【口罩小姐】西童不介意身材成焦點　梁茜童：既然上載就是讓大家看【多圖】
【Summer Girls】一文盡睇開電視水著佳麗資料　索媽+網紅+高學歷參加者大對決【多圖】
18:00 2022/08/22
【Summer Girls】一文盡睇開電視水著佳麗資料　索媽+網紅+高學歷參加者大對決【多圖】
【Summer Girls】索媽Michelle身材Fit爆　跳舞老師Milky渴望演戲
13:09 2022/08/23
【Summer Girls】索媽Michelle身材Fit爆　跳舞老師Milky渴望演戲
【Summer Girls】水著索女內外兼備　高學歷才女+寒流女+造美拳手一較高下
19:10 2022/08/23
【Summer Girls】水著索女內外兼備　高學歷才女+寒流女+造美拳手一較高下
【裸照流出】辜莞允疑近百張私密照流出　19年偷拍女星出浴鬧上法庭【多圖】
19:34 2022/12/19
【裸照流出】辜莞允疑近百張私密照流出　19年偷拍女星出浴鬧上法庭【多圖】

你可能感興趣

【美女網紅】「翻版徐子淇」餐廳脫剩Bra打卡　健身KOL：想做啲黐線啲嘅嘢【多圖】
18:45 2023/01/19
【美女網紅】「翻版徐子淇」餐廳脫剩Bra打卡　健身KOL：想做啲黐線啲嘅嘢【多圖】
【口罩小姐】西童不介意身材成焦點　梁茜童：既然上載就是讓大家看【多圖】
18:33 2023/01/04
【口罩小姐】西童不介意身材成焦點　梁茜童：既然上載就是讓大家看【多圖】
【Summer Girls】一文盡睇開電視水著佳麗資料　索媽+網紅+高學歷參加者大對決【多圖】
18:00 2022/08/22
【Summer Girls】一文盡睇開電視水著佳麗資料　索媽+網紅+高學歷參加者大對決【多圖】
娛樂人物職業 演員 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

【雌雄莫辨】中國女子田徑隊成員多次被質疑性別　廖孟雪+童曾歡長髮近照曝光
11:38 2023/01/20
【雌雄莫辨】中國女子田徑隊成員多次被質疑性別　廖孟雪+童曾歡長髮近照曝光
【KO膽固醇】營養師推介一種食材比麥皮更有效 神秘早餐3個月速降壞膽固醇【內附食譜】
15:23 2023/01/19
【KO膽固醇】營養師推介一種食材比麥皮更有效 神秘早餐3個月速降壞膽固醇【內附食譜】
【破鏡重圓】曾傳婚變苟芸慧終與陸漢洋復合　錫礦大王連環出招重奪苟姑娘芳心
09:59 2023/01/20
【破鏡重圓】曾傳婚變苟芸慧終與陸漢洋復合　錫礦大王連環出招重奪苟姑娘芳心