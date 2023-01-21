【食用安全】赴內地旅遊買海鮮小心毒蟹　3小時內中毒嚴重者四肢無力

▲ 大陸有海鮮檔出售疑似毒蟹品種。(示意圖)

繼早前火鍋店出現劇毒食材「藍環章魚」，又有疑似毒蟹被發現於內地水產市場公開發售。內地有市民路經一個位於海南文昌的水產市場時，嚇見其中一檔海鮮檔，竟出售具有河豚毒素的「正直愛潔蟹」。據了解，過去曾有人不慎食用此類蟹，3小時內出現中毒症狀，包括噁心、嚴重的嘔吐和腹瀉等，嚴重者更會四肢無力、嘴唇和肌肉麻痺。

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根據內地傳媒報導，一名姓符的男子早前便將有關影片上載網上，直擊上址的海鮮檔疑似售賣「正直愛潔蟹」。符男又指檔主被自己踢爆後，不但未有將蟹悉數收回，反而一臉自信指吃了亦不會中毒、強調該螃蟹的品種是「胭脂蟹」，對符男提出的警告視若無睹。

▲ 海鮮檔疑似售賣「正直愛潔蟹」。(微博圖片)

據了解，正直愛潔蟹本身並沒有生產製造毒素的能力，體內的毒素主要來自食物累積，多數的有毒蟹類（以扇蟹科為主）以藻類或貝類為食，當其吃掉含毒的藻類或貝類後，這些毒素就會被累積到體內，以河豚毒素和蛤蚌毒素為主。

海南文昌市場監管局東郊所所長表示，從來沒聽說過當地有吃螃蟹中毒的事情，「我們這對這種螃蟹不太了解，如果是在禁止銷售的名錄上，肯定是不會讓攤主賣的，會馬上去市場檢查一下。」

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責任編輯：羅嘉欣