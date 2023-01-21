【幼兒專門】深水埗「社區客廳」正式開幕　支援基層家庭幼童情緒社交發展

香港社會對嬰幼兒服務一向需求殷切，周大福慈善基金夥拍李伯忠一片天國際啟育中心，於深水埗區推出全港首個「社區客廳」計劃，為育有0至6歲嬰幼兒的基層照顧者，提供免費及高質素的服務，並透過提供育兒友善的空間、體驗式學習遊戲及專業化的親職教育等支援，協助弱勢照顧者掌握育兒技能，從而促進孩子主導的學習和全人發展。

「深水埗社區客廳」計劃於昨日(20日)舉行開幕典禮，由勞工及福利局局長孫玉菡及周大福慈善基金主席鄭家成主禮。孫玉菡表示，此計劃為社區基層創造遊樂空間，小朋友可通過遊戲成長、結交朋友，同時更為整個家庭建立朋輩支援，期待將此概念推而廣之，運用公共空間彌補劏房細小空間的缺乏，共同努力幫助劏房家庭得到社會的溫暖。

服務使用者可透過客廳內多元化的親子活動和設施，以及互動遊戲等，鞏固親子 關係。「深水埗社區客廳」亦會為有需要的服務使用者，提供兒童暫託等服務， 並透過早期親職教育工作坊、育兒指導，稍息空間、情緒支援小組等訓練和服務， 為照顧者提供全方位的身心靈協助，令他們不單可建立互助社群與朋輩網絡，更可透過交流及專業指導，提升育兒知識與技巧，與下一代共樂共學。預計「深水埗社區客廳」每年可服務超過6萬人次。

現年5歲的「天天」為社區客廳的服務使用者，過往礙於疫情關係甚少外出，因而缺乏和同齡小朋友互動的機會，醫生亦診斷出「天天」有發展緩慢等問題。天天母親透過參與「深水埗社區客廳」的親子活動及育兒指導服務，學習以回應式 照顧育兒方法與「天天」互動，並喜見兒子有所成長和進步，並變得更懂得表達 自己。

現年1歲9個月大的泳霖及其母也是「社區客廳」的服務使用者。泳霖媽媽稱自 己是一位「新手媽媽」，希望透過參與「社區客廳」內的親子活動、唱遊和繪本 故事班，與女兒一同學習和成長。

「深水埗社區客廳」服務全港家中育有0至6歲嬰幼兒的低收入家庭。有需要的家庭只需要符合資格及條件，便可申請成為會員，免費享用中心內的服務和設施。

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