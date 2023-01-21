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【大誠實家】BabyJohn自爆講大話經驗　李敏直言與Alton合演情侶有壓力

娛樂 12:48 2023/01/21

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熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

李敏和Alton在《大誠實家》飾演一對非常誠實的情侶。

ViuTV原創劇《大誠實家》將由1月23日起首播，劇集講述一位失去說謊能力的商家面對誠實與謊言的挑戰，向奪走事業及家庭的同行對手復仇的故事。 
 
今次劇集主題圍繞謊言與誠實，眾演員被問到講大話的經驗，飾演無良商人的蔡瀚億（BabyJohn）就分享稱：「現實中我估個個都會講大話㗎啦，人生中最大嘅大話應該係求婚當日，我呃老婆完騷就會返屋企，但其實就去咗準備求婚過程，不過我發現喺老婆面前講唔到大話，原來佢一早知，仲踢爆我。」

BabyJohn、Alton自爆講大話經驗

與Alton太親密有壓力

而今次劇集由MIRROR成員王智德（Alton）演一個從來不會講大話的老實人，他自爆中學時曾試過扮家人簽通告，更呼籲大家「千其唔好學」。 
 
今次李敏和Alton將有感情線，飾演一對非常誠實的情侶。當被問到會否驚對方粉絲嬲，李敏表示因對方太紅，如果有太親密鏡頭會感到有壓力。

她更笑指當得知劇中不會和對方有太多強烈的身體接觸，立即鬆一口氣，更向Alton粉絲大派定心丸：「今次我哋純粹係言語上嘅親密，劇情需要會有一場戲佢要擺隻手喺我隻腳度，呢個已經係最close嘅鏡頭喇！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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