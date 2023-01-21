【廚神爸爸】贈600底黃金糕予基層市民　黃亞保：能夠分享是種福氣

▲ 保哥與團隊用1日時間就蒸好600底榚。

廚神黃亞保（保哥）育有4個仔女，平時工作忙碌的他，每有空餘時間就會陪伴家人，絕對是好爸爸，他也身體力行，以身教教育仔女。每年都會向慈善團體捐贈糕品的保哥，今年再趁新年前贈送600底陳皮黃金榚予基層市民及長者，分享新年的喜悅。

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保哥接受TOPick記者電話訪問，坦言今次贈糕是因為持續幾年的新年氣氛不太好，今年終於復常，希望自己小小的能力去關心社會有需要的人，也希望帶動小朋友向善之心，因為能分享也是一種福氣，要謹記關注身邊的人。

▲ 老友記讚好。

兔年希望做多點義廚活動

問到600底黃金榚要用幾多時間製成，保哥說:

工場和廚房同事好好，大家知道是做慈善活動，送俾基層家庭和老友記，所以都開行Turbo，一日內就製作完成了。

對於新年願望，保哥有3個心願:「應該同大部份人一樣，都係大家都身體健康，百毒不侵。第二，就係可以繼續努力裝備自己，想在不同的菜系或範疇再進修同增值，做個好榜樣俾小朋友。最後，就係可以盡量用自己的長處去回饋學校/學院，甚至飲食行業和這個社會。因為來年我接受邀請，和中華廚藝學院一班師弟分享，做佢哋嘅畢業出餐的指導導師，大家交流下。我也希望做到一些義廚活動，所以下個月初將會聯同宣明會做些慈善活動，到時留意下呀。」

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▲ 保哥希望4個仔女做個負責任的人。

而育有4個乖巧仔女的保哥，對仔女也有一番期望，

希望佢哋先學會做個有責任感的人，不但在學業上，自身如是。另外，要有同理心，要學習多關愛別人，孝順長輩，尊敬師長，也希望佢哋一直長大都會相扶持，互相勉勵和分享，大家一起維繫充滿愛的家庭。

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記者:陳麗薇