【念珠菌】女生染念珠菌難康復婉拒交歡　男友怒斥 : 不乾淨 【附正確清潔陰道方法】

女人唔易做！既要飽受女人病折磨之餘，更傷心莫過於是另一半竟因此嫌棄自己。一名女網民早前便苦呻自己感染念珠菌後難以痊愈，無可奈何只能頻頻婉拒男友的甜蜜要求，儘管她曾耐心解釋是怕舊病復發，但男友卻仍然非常生氣，怒斥她「下面不乾淨」。

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該名女網民於討論區Dcard出文，指自己感染過念珠菌，過去每次與另一半發生親密行為後，私密處便會出現 「 很多豆腐渣 」，令自己留有陰影。而現任比小兩歲的男友則是去年經交友APP認識的，女方形容雙方 「前半年都相處很愉快」，其後親密度亦不斷升級，從抱抱、親親，男友最後亦要求發生關係。

惟由於以往「愛愛完那幾天都會有很多豆腐渣」的陰影，面對男友求歡要求時，事主均會先拒絕他，結果「大概一兩次之後，男友就開始生氣」。儘管女方已解釋怕復發並且有去看醫生，但男友仍不接受，更口出惡言大罵「我前女友都沒有這樣」、「妳下面就是不乾淨」、「一定是跟別人亂搞」、「顏色還那麼黑」，讓事主既無言又傷心。

事件曝光後，網友紛紛留言痛斥男方行徑如渣男無異，力勸女方分手，「這麼嫌棄就分手」、「搞不好髒的根本是他」、「愛妳的人才不會嫌棄妳」、「再不分手是真的要留著過年了」。

念珠菌會致陰道痕癢

陰道痕癢，主要是感染了細菌。本港婦產科專科醫生黃凝早前接受TOPick訪問時指，念珠菌會令陰道痕癢，並排出像豆腐渣或乳酪般質地較稠的排泄物。每位女性甚至嬰兒也有機會染上念珠菌，不一定是發生性行為後才會染上。

黃醫生續指，女生穿著牛仔褲、絲襪，會令陰道較侷較暖，容易滋生念珠菌，導致陰道痕癢。此外，鏈球菌及大腸桿菌等細菌會令分泌物增加，增加陰道痕癢機會。

正確清潔陰道方法

要用清水或肥皂灌洗內陰？黃醫生指，灌洗內陰會帶走一些好菌，反而會增加滋生細菌的機會，容易染上念珠菌。一般而言，清洗大陰唇和小陰唇則可。

萬一染上念珠菌，除了服藥或塞藥，也要注意清潔，才可雙管齊下加速殺滅念珠菌。黃醫生有建議如下：

如廁後用紙巾清潔陰道時，由前（陰道方向）向後（肛門方向）抹，減少把大腸肝菌帶向陰道的機會。

多用38°C至40°C溫水清潔陰道，洗走表面皮膚的細菌。

使用成份溫和的肥皂。

黃醫生建議，女生可用較溫和的肥皂清洗陰道，例如用大牌子的肥皂，一般成份較溫和，減少刺激皮膚。

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責任編輯：羅嘉欣