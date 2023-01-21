【著數優惠】屈臣氏及酒窖登陸戶戶送　外賣保健及酒品做賀禮即送環保袋

▲ 屈臣氏和屈臣氏酒窖現已登陸戶戶送。（有關機構提供相片）

新年外賣保健美容產品及美酒更方便！屈臣氏和屈臣氏酒窖現已登陸戶戶送，由即日起，屈臣氏酒窖將透過戶戶送出售世界各地頂級葡萄酒、紅酒、白酒、啤酒、香檳、禮品、酒杯及醒酒器。同時，顧客亦可透過戶戶送於屈臣氏選購齊全的保健及美容產品。

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由即日起至1月30日，戶戶送新客戶可享多張新春優惠禮券，總折扣優惠高達$238。另外，由1月23日起，戶戶送顧客購買任何商品，即可免費獲贈限量版環保袋一個。此優惠適用於戶戶送上全線45間香港屈臣氏分店，數量有限，送完即止。

戶戶送香港區總經理許志賢表示：「我們很高興能秉承戶戶送一貫目標，為大眾提供各式各樣的商品選擇，從美容和保健用品到精選酒品應有盡有。是次戶戶送與屈臣氏的合作對我們的用戶來說是個好消息，我們很榮幸能為顧客提供更多元化的飲品及保健產品選擇，並迅速送到顧客府上，進一步完善購物體驗。」

香港屈臣氏董事總經理李家樂先生表示：「屈臣氏一直以龐大的實體店舖網絡和先進的數碼平台為基礎，致力實踐O+O無縫零售新標準，讓顧客享受優質靈活的購物體驗。為進一步拓展電商業務，並緊貼『快商務』潮流，我們很高興與戶戶送攜手推出合作計劃，借助戶戶送在生活百貨管理及速遞服務的專業經驗，擴展店舖網絡的服務範圍，同時為顧客提 供更方便快捷的配送服務，最快 30 分鐘便可送達府上。」

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責任編輯︰林綺玲