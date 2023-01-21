【愛得及時】憂從英國飛新加坡旅程太長 孝順兒子偷偷為媽媽升級頭等艙

▲ 媽媽收到兒子的驚喜後笑容燦爛。

長途飛機要坐的舒適，最好可以坐商務客位，甚至頭等艙。新加坡一名男子為了讓媽媽的旅途更舒適，悄悄地將媽媽的座位升級為頭等艙，媽媽上飛機後才獲悉事件，兒子拍下媽媽的驚喜反應，不少網民則大讚男子孝順。

綜合新加坡傳媒報道，署名@adrieltjokro的網民，1月11日在TikTok上發布兩條視頻，記錄他和母親在1月4日乘坐A388客機，從英國倫敦飛往新加坡的溫馨旅程。

從短片中可見，二人是乘坐新加坡航空的A388客機。第一條短片開始時，男子與媽媽登上飛機後，被空姐直接帶到第二層，從影片中可見媽媽的表情感到疑惑，直至二人被帶上第二層並安排坐在頭等艙後，媽媽才如夢初醒，她立即回頭對兒子露出燦爛的笑容。

第二條短片則講述如何為媽媽製造驚喜，男子表示，自己是用KrisFlyer 哩程將回程的機票兌換成頭等艙，他特別感激新加坡航空在航班降落前，特別安排他坐在另外一個頭等艙座位，讓他可以照顧媽媽下飛機。

影片播出後獲得不少網民關注，不少人都表示片中的媽媽很幸運有個孝順兒子，也有人表示自己也想仿效給媽媽一個舒適的旅程。

根據新加坡航空網站顯示，若要以飛行里數從英國倫敦回新加坡，First Saver Award Ticket需要28.2萬哩程，First Advantage Award Ticket則要45.1萬哩程。

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責任編輯︰王明芳