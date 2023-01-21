【中環槍擊案】再多2名非華裔男子落網　案件至今27人被補

去年6月10日凌晨中環發生黑幫斬人及槍擊案，警方於周四(19日)下午在大嶼山北拘捕2名分別24歲及28歲非華裔男子。該名28歲男子涉嫌「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」、「串謀有意圖而傷人」、「藏有危險藥物」及「藏有攻擊性武器」，而該名24歲男子則涉嫌「藏有危險藥物」、「藏有攻擊性武器」及「協助罪犯」。



該兩名被捕人涉嫌與一宗去年6月10日在中區發生的開槍案有關。該名28歲男子今日(21日)已被暫控各一項「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」、「串謀有意圖而傷人」、「藏有危險藥物」及「藏有攻擊性武器」，案件將於1月23日在東區裁判法院提堂。該名24歲男子已獲准保釋候查，須2月下旬向警方報到。

警方早前已就此案拘捕另外24名男子及1名女子，年齡介乎20至43歲。

事發在去年6月10日凌晨，2輛私家車駛至中環雲咸街46號附近，有人下車襲擊3輛七人車，期間七人車上有人開槍。警方早前已尋回兩輛涉案私家車，初步調查相信涉及黑幫毒品交易分贓不匀。

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