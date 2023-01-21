  • 17°C
香港時間 : 2023121日 (週六) 16:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中環槍擊案】再多2名非華裔男子落網　案件至今27人被補

社會 16:12 2023/01/21

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

去年6月10日凌晨中環發生黑幫斬人及槍擊案，警方於周四(19日)下午在大嶼山北拘捕2名分別24歲及28歲非華裔男子。該名28歲男子涉嫌「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」、「串謀有意圖而傷人」、「藏有危險藥物」及「藏有攻擊性武器」，而該名24歲男子則涉嫌「藏有危險藥物」、「藏有攻擊性武器」及「協助罪犯」。
　　 
該兩名被捕人涉嫌與一宗去年6月10日在中區發生的開槍案有關。該名28歲男子今日(21日)已被暫控各一項「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」、「串謀有意圖而傷人」、「藏有危險藥物」及「藏有攻擊性武器」，案件將於1月23日在東區裁判法院提堂。該名24歲男子已獲准保釋候查，須2月下旬向警方報到。

警方早前已就此案拘捕另外24名男子及1名女子，年齡介乎20至43歲。

事發在去年6月10日凌晨，2輛私家車駛至中環雲咸街46號附近，有人下車襲擊3輛七人車，期間七人車上有人開槍。警方早前已尋回兩輛涉案私家車，初步調查相信涉及黑幫毒品交易分贓不匀。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

交通事故 罪案 大嶼山 東區 中環 槍擊 射擊 危險藥物

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【雌雄莫辨】中國女子田徑隊成員多次被質疑性別　廖孟雪+童曾歡長髮近照曝光
11:38 2023/01/20
【雌雄莫辨】中國女子田徑隊成員多次被質疑性別　廖孟雪+童曾歡長髮近照曝光
【KO膽固醇】營養師推介一種食材比麥皮更有效 神秘早餐3個月速降壞膽固醇【內附食譜】
15:23 2023/01/19
【KO膽固醇】營養師推介一種食材比麥皮更有效 神秘早餐3個月速降壞膽固醇【內附食譜】
【過年禁忌】過年10大禁忌　初一不可睡過中午做1件事財運跑光
12:27 2023/01/20
【過年禁忌】過年10大禁忌　初一不可睡過中午做1件事財運跑光