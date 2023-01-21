【父女情】紀錄12年來父女拖手行花市背影照　「美心妹妹」高過爸爸膊頭

▲ 大個女好多！

現時14歲的楊鎧凝（Celine）因為接拍一個美心廣告而為人所認識，可愛的模樣俘虜大批網友，及後Celine加入TVB，曾參演TVB劇集《愛我請留言》、《陪着你走》等，不過近年她專注學業，又學日文及花式溜冰，日文考獲N4資格，Celine自升中後減產專心讀書，並把握空餘時間接觸多項運動，經篩選後決定全力發展壘球、溜冰及冰壺運動，當中玩壘球短短2年已入選香港U15壘球隊。更在社交平台分享自己奪得「ISI香港滑冰賽2022」亞軍。

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Celine雖然減少幕前演出，但就有發展社交網，不時更新生活狀況。適逢今日是年宵市場最後一日，Celine就將一張父女行年宵的背影照上載到社交網，這張照片是由2020-2023，長達12年，也代表了12年來父女不間段行年宵。而照片中，可見Celine長高不少，由4歲開始拖住爸爸手行，細細粒，到現在已經高過爸爸膊頭。

▲ 好溫馨！

Celine並寫道：「Celine同爸爸行花市記錄第12年，記錄了Celine 3-14 歲的成長也間接反映了每年的情景，20年、21年、23年因為疫症乾貨停辨了沒有吹氣狗，22年花市突然取消了場地是空空的，希望明年的花市全部回復正常吧，吹氣狗狗會再次出現！」網民都留言表示「幸福的背影」。

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責任編輯︰王明芳