【新冠疫情】本港新增3,507宗確診個案　多29名患者離世

▲ 湯致遠攝

​衞生署衞生防護中心今日（一月二十一日）公布新型冠狀病毒病個案最新情況。截至一月二十一日零時零分，中心正調查過去24小時新增3 420宗嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2（新型冠狀病毒）陽性檢測的本地感染個案，當中包括740宗核酸檢測陽性個案（237宗確診、128宗無症狀感染及375宗狀況待定個案）以及2 680宗快速測試陽性個案。

此外，新增87宗檢測陽性輸入個案，當中包括17宗核酸檢測陽性（七宗確診、九宗無症狀感染及一宗狀況待定個案）及70宗快速抗原測試陽性個案。至今本港累計核酸陽性檢測個案1 211 788宗及快速抗原測試陽性個案1 643 529宗。

此外，截至一月二十一日零時零分，於第五波疫情（由二○二一年十二月三十一日起）期間共錄得12 868宗死亡個案曾對新型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為12 734宗及127宗，以及七宗由私家醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有13 081宗。

另外，就早前報告的核酸陽性檢測個案（包括狀況待定的個案），有部分轉為確診、無症狀感染或復陽個案。截至昨日（一月二十日），本港累計確診個案530 591宗，由二○二二年一月一日起計的無症狀感染個案、復陽個案及待定／未能分類的個案分別為418 178宗、31宗和262 231宗。

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