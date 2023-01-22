【癸卯兔年】黃大仙祠重開頭炷香　大批善信求疫症消散快復常

▲ 黃夏蕙契女亦戴上白兔頭飾上頭炷香。（林宇翔攝）

踏入年三十，嗇色園黃大仙祠事隔2年再次開放讓善信上 「頭炷香」，踏入子時一刻、即晚上11時，祠內響起鐘聲，在前排等候的善信率先上「頭炷香」。今年疫情緩和，黃大仙祠重新開放公眾上頭炷香，吸引大批善信排隊等上香。而每年必應節打扮的藝人「夏蕙姨」因為已移民美國，她的契女戴上兔仔頭飾參與頭炷香活動，同樣搶眼。不少市民就祈求新一年疫情快過去，真正復常。



疫情肆虐令黃大仙祠過去2年都沒有開放予善信入場上頭炷香，今年疫情緩和，防疫措施鬆綁，黃大仙祠今年再按照傳統，重新開放公眾頭炷香，年三十晚9時正開放予善信入內等候，於子夜上頭炷香，並通宵開放至年初一晚上9時。

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有善信早在昨中午已到場外等候排頭位，而入夜後善信人潮已經打蛇餅，不少善信手持清香、風車等祈福物品等候。有善信帶同年幼子女到場，一邊感受農曆新年氣氛，一邊祈支兔年風調雨順，疫情盡快消散，子女遠離疫症。有善信指，疫情至今已經3年，經濟大受打擊，希望疫情真正緩和下來，生活復常，經濟重拾上升動力。

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以往藝人黃夏蕙每年都悉心以應節打扮出席頭炷香活動，例必成為全場焦點。不過「夏蕙BB」去年已移民美國，今年無法出席頭炷香。不過昨晚現場所見，有年輕女士穿上白色兔仔裝束上頭炷香，原來她是「夏蕙姨」的契女艾小姐，她與另一名契女李小姐一同代「夏蕙姨」上香祈福，亦祈求家人健康，疫情過去，大家可以如常生活。

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有市民笑言，「夏蕙姨」缺席頭炷香，失色不少。不過亦有年輕男士戴上兔耳造型禮帽上香，他說主動代「夏蕙姨」為香港人祈福，希望人人都身體健康。

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責任編輯：吳雋妍