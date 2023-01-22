【非法放煙花】警截查馬鞍山沙灘男女揭少年藏11公斤煙花　2少年被捕

▲ 警截查馬鞍山沙灘男女揭少年藏11公斤煙花，2少年被捕。（警方提供）

沙田警區特別職務隊人員昨日（21日）晚上約11時在區內進行執法行動打擊非法燃放煙花。

警員在馬鞍山落禾沙里一帶沙灘截查一批男女時，發現一名15歲本地男童藏有約11公斤的煙花，他涉嫌「非法藏有煙花爆竹」被捕。另外，一名17歲本地男童涉嫌與兩宗通緝案件有關被捕。2名被捕人現正被扣留調查。

警方非常關注與非法燃放煙花相關的案件。由於案發地點鄰近民居，隨意燃放煙花或爆竹對他人及自身安全構成危險，隨時引起火警甚至爆炸，是極不負責任的行為。

警方重申，煙花及爆竹等均屬危險品。根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，除非領有相關牌照，否則任何人製造、儲存、運送或使用任何危險品均屬違法，一經定罪可被判監禁6個月及罰款2.5萬元，市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津