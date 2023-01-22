  • 19°C
香港時間 : 2023122日 (週日) 10:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非法放煙花】警截查馬鞍山沙灘男女揭少年藏11公斤煙花　2少年被捕

社會 10:10 2023/01/22

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

警截查馬鞍山沙灘男女揭少年藏11公斤煙花，2少年被捕。（警方提供）

沙田警區特別職務隊人員昨日（21日）晚上約11時在區內進行執法行動打擊非法燃放煙花。

警員在馬鞍山落禾沙里一帶沙灘截查一批男女時，發現一名15歲本地男童藏有約11公斤的煙花，他涉嫌「非法藏有煙花爆竹」被捕。另外，一名17歲本地男童涉嫌與兩宗通緝案件有關被捕。2名被捕人現正被扣留調查。

警方非常關注與非法燃放煙花相關的案件。由於案發地點鄰近民居，隨意燃放煙花或爆竹對他人及自身安全構成危險，隨時引起火警甚至爆炸，是極不負責任的行為。

警方重申，煙花及爆竹等均屬危險品。根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，除非領有相關牌照，否則任何人製造、儲存、運送或使用任何危險品均屬違法，一經定罪可被判監禁6個月及罰款2.5萬元，市民切勿以身試法。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【2023年兔年BB】公院首位兔年BB報到　基督教聯合醫院出世
今日 01:41
【2023年兔年BB】公院首位兔年BB報到　基督教聯合醫院出世
【癸卯兔年】黃大仙祠重開頭炷香　大批善信求疫症消散快復常
今日 03:01
【癸卯兔年】黃大仙祠重開頭炷香　大批善信求疫症消散快復常
【癸卯兔年】維園年宵越夜越熱鬧　檔主稱生意旺丁不旺財
今日 03:36
【癸卯兔年】維園年宵越夜越熱鬧　檔主稱生意旺丁不旺財
【傷人案】將軍澳翠林邨男子遭鄰居斬傷　警拘76歲翁檢12吋牛肉刀
10:22 2023/01/21
【傷人案】將軍澳翠林邨男子遭鄰居斬傷　警拘76歲翁檢12吋牛肉刀
【中環槍擊案】再多2名非華裔男子落網　案件至今27人被補
16:12 2023/01/21
【中環槍擊案】再多2名非華裔男子落網　案件至今27人被補

你可能感興趣

【2023年兔年BB】公院首位兔年BB報到　基督教聯合醫院出世
今日 01:41
【2023年兔年BB】公院首位兔年BB報到　基督教聯合醫院出世
【癸卯兔年】黃大仙祠重開頭炷香　大批善信求疫症消散快復常
今日 03:01
【癸卯兔年】黃大仙祠重開頭炷香　大批善信求疫症消散快復常
【癸卯兔年】維園年宵越夜越熱鬧　檔主稱生意旺丁不旺財
今日 03:36
【癸卯兔年】維園年宵越夜越熱鬧　檔主稱生意旺丁不旺財
罪案 沙田 香港 馬鞍山

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【張致恒婚變】被懷疑借離婚以便申請公屋　雯雯發文回應網民質疑
11:15 2023/01/21
【張致恒婚變】被懷疑借離婚以便申請公屋　雯雯發文回應網民質疑
【雌雄莫辨】中國女子田徑隊成員多次被質疑性別　廖孟雪+童曾歡長髮近照曝光
11:38 2023/01/20
【雌雄莫辨】中國女子田徑隊成員多次被質疑性別　廖孟雪+童曾歡長髮近照曝光
【KO膽固醇】營養師推介一種食材比麥皮更有效 神秘早餐3個月速降壞膽固醇【內附食譜】
15:23 2023/01/19
【KO膽固醇】營養師推介一種食材比麥皮更有效 神秘早餐3個月速降壞膽固醇【內附食譜】