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【星二代】李嘉欣+許晉亨+Jayden罕有同框現身活動　大美人11歲兒子具老細款霸氣入馬場

娛樂 12:49 2023/01/22

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李嘉欣（Michele）、許晉亨與兒子許建彤（Jayden）一同出席活動。

前港姐冠軍、有「大美人」稱號的李嘉欣（Michele）與老公許晉亨最近帶同兒子許建彤（Jayden）出席活動，一家三口罕有同框。

李嘉欣的兒子Jayden年僅11歲，以成熟打扮示人甚具「老細款」，跟爸爸許晉亨餅印一樣。

【凍齡美魔女】李嘉欣姐妹情深為胞姐當紅娘　李嘉明高齡懷孕入豪門做少奶

最新影片：

Jayden成焦點

李嘉欣、許晉亨與兒子Jayden近日一同現身沙田馬場，雖然愛駒未有參與賽事，但亦不失為一個開心的家庭聚會。

11歲的Jayden成為眾人焦點，年紀輕輕的他已十分成熟，身型較為圓潤的他被網民指凸腩現「啤酒肚」，不過亦有網民認為是其造型導致他看起來微胖。

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入讀名校

Jayden就讀於傳統名校拔萃男書院附屬小學，該校不僅要求學生成績優異，同樣重視體藝發展。

有指爺爺許世勳與伯父都是男拔附小舊生，不過李嘉欣不想兒子覺得自己高人一等有特權，故循正常途徑考入學試，最後當然順利被取錄。

（影片截圖）

文武雙全

李嘉欣除了培養仔仔學術上的發展外，都非常注重運動，大部分球類他都精通，鍛鍊出強健的體魄，可稱為文武雙全！

課餘教打機

Jayden近年更進軍網絡，成為YouTuber教人打機。

已開設個人YouTube channel分享自己打機的心得，前後已經有多條短片，而且全程以英文講解，英文水平一流！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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