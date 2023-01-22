【車cam直擊】平治拒受查與警車公路追逐連撞4車　轟鳴聲響徹大欖隧道如賽車【有片】

▲ 平治拒受查與警車公路追逐連撞4車，轟鳴聲響徹大欖隧道如賽車。（車CAM特警）

青葵公路發生驚險追逐事件。新界南警區交通部人員沿青葵公路巡邏期間，透過自動車牌識別系統發現一輛黑色平治私家車的行車證逾期，遂上前截停，惟平治沒有停下，並往新界方向逃去，其間途經青葵公路、長青隧道及大欖隧道，最後在上址撞到停泊在上址的另外3輛私家車及的士才停下，其中一輛被撞的私家車再向前撞向另一輛私家車。

平治上的司機及乘客其後下車逃去，警員上前制服42歲司機，其後於天水圍天恩路一酒店外截獲該名30歲平治乘客，其後在其酒店房間檢獲約3克懷疑「冰」毒及一批懷疑毒品吸食工具。

根據網上流傳的行車記錄儀片段顯示，平治高速駛經大欖隧道時，更發出如同賽車時的轟鳴聲，而警車亦緊隨其後，場面十分驚險。

警員經初步調查，平治司機涉嫌危險駕駛、無牌駕駛、駕駛未獲牌照車輛、駕駛時沒有第三者保險、拒絕提供血液樣本作分析、藏有危險藥物及藏有工具可作吸食用途被捕。平治乘客則涉嫌藏有危險藥物及藏有工具可作吸食用途被捕。他們現正被扣留調查。案件交由元朗警區刑事調查隊第八隊跟進。

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記者：黃穎津