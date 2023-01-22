【利利是是】網民熱議封幾錢利是俾外傭　港媽開家庭會議加碼派$1000兼送手機

▲ 僱主熱議封幾錢利是俾外傭，大多數是$100至$200，有多至$1000以上。

恭喜發財，利是𢭃來！香港很多家庭聘請外傭幫忙，外傭入鄉隨俗都會收利是。每年在網上外傭討論區，有不少僱主問「請問各位新年封幾多利是俾姐姐」，引起熱議，其實豐儉由人。而有名港媽表示一家人同意今年利是大幅加碼兼送手機，原因是答謝姐姐在疫情下的照顧確診的家人。

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在facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」，分別有網民發帖問道「請問各位新年封幾多利是俾姐姐」、「你哋新年打算會俾幾多錢利是姐姐?（每封）」，網民僱主笑指「每年都有呢條問題」，大家紛紛留言指豐儉由人，「佢哋新年可以再封吖，今次幾多冇所謂，隨心」。而一眾網民留言所見，金額由$10至$2500不等，大多數是2封$100。

加碼至$1000兼送手機

當中有名港媽分享今年一家人商量，因應外傭姐姐表現而決定，今年是往年的5倍，由$200加至$1000，更送贈手提電話，以答謝她用心照顧確診的家人。

以往每年都係2封100，不過今年我同2個女先後確診，姐姐在家照顧我哋，所以經過家庭會議，今年俾1封，1000蚊利是仔姐姐，重買咗個新電話俾佢，平平哋，佢好開心。

有網民問買哪款智能手機，港媽分享選了「三星A13」型號，「抵玩，我喺電訊數碼度買，好似1300定1400」。

豪氣僱主：約莫雙糧

除了以上港媽，也有不少豪氣僱主，有感一年一次會派一千蚊，亦有約莫雙糧即派4千至5千元左右。僱主按外傭全年的整體表現去派利是，直言「幫得手、唔偷嘢、唔借錢、唔玩嘢，已覺滿分，連埋生日大利是，一年約莫雙糧左右」、「好嘅800，差嘅40」。另有僱主更會預留給外傭的仔女，「姐姐1000，佢囡100X4」。

整體而言，大部分網民僱主傾向新年派$100至$200，當中有僱主考慮到姐姐年資不久，問道姐姐來了一個月，暫時好好，「封100x2 ok嗎」，不敢加碼。另外一位僱主「姐姐來咗一星期，都做得唔錯。我諗緊封50 /100 俾佢」，網民指合理。

利是之外加上禮物

送利是錢之外，有港媽加上禮物或幫忙扮靚，以表心意，一同開心過年。「我會兩封都係100蚊，買咗個電話同埋一個eye cream諗住聽日送畀佢」、「$100x2，啱啱幫佢油咗指甲油過年」。

另一方面，有網民將開工利是及結婚利是分開派，開工利是更大封，「500蚊開工，諗住下年一樣，第三年仲健在又ok先加到1000」。雖然新年利是屬心意祝福，但大多數僱主都是以「工人姐姐幫到手就俾多些」為原則。

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責任編輯︰王明芳