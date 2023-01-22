【巨型壁畫】觀塘繞道30座橋墩增設巨型壁畫　記錄九龍東蛻變述說香港故事

▲ 壁畫上的人物圖案反映九龍東的蛻變和香港不同時期的故事。（甯漢豪網誌）

為慶祝香港特區成立25周年，起動九龍東辦事處聯同多個機構合辦「城市藝裳設計比賽―飛躍天橋底2.0」，邀請參賽者為觀塘繞道的30座橋墩設計巨型壁畫。發展局局長甯漢豪今日（22日）發表網誌，介紹得獎作品「Lift Up九龍東」如何把藝術元素和地區特色注入觀塘繞道下的公共空間。

得獎建築師梁安裕和設計師龍曉琳表示，創作靈感來自九龍東不同時期及不同行業的「人物」。他們把承托着觀塘繞道的30條橋墩，比喻為支持九龍東不同時期發展的人物，例如觀塘在宋朝時期發展鹽業，五、六十年代發展造船業，輕工業時期製作塑膠花、電子、製衣等，到現今的金融業、設計業、文化藝術產業等。他們把有關人物順序地繪畫在橋墩上，包括鹽田工人、造船工人、塑膠花工人等，記錄他們的工作，以及他們對九龍東發展付出的努力。市民亦可透過壁畫了解九龍東的蛻變和香港不同時期的故事。

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梁安裕表示，橋墩龐大的形態正好適合運用玩味的比例手法把圖畫呈現出來，因此壁畫上的人物以插畫形式表達。他們希望來到觀塘海濱公園的市民及海濱道的車輛都能夠以這個有趣的角度了解九龍東的故事。

除了不同行業的人物，他們亦在橋墩繪畫了觀塘休閒文化藝術的一面，例如繞道下有一個深受年輕人歡迎的滑板場，旁邊的橋墩便畫了一個6、7米高的年輕人玩滑板的模樣。接近海濱的橋墩亦畫有漫步海邊的戀人、進行健身的人士等，希望把觀塘具活力的一面反映出來。

龍曉琳稱，把設計圖製作成橋墩壁畫殊不簡單，整個過程分為5部分，包括量度橋墩尺寸、移除舊壁畫、平整橋墩、試驗壁畫效果，以及現場施工。當中最大的挑戰是觀塘繞道下的公共空間十分受歡迎，餐廳和活動場地有不同運作時間，因此他們要與各持份者保持溝通和協調，確保施工過程順暢的同時，亦不會影響各個場地的使用者。

另外，「Lift Up九龍東」其中一個致勝原因是加入與公眾互動的元素，創作團隊為每個人物設計了專屬的照片濾鏡。市民掃描壁畫上的二維碼後，可化身為故事中的人物角色，更可分享觀塘海濱長廊的美麗景色。

甯漢豪表示，多項位於九龍東的海濱改善工程亦將竣工，包括橫跨翠屏河口並連接觀塘和茶果嶺海濱的行人橋，將於今年第一季開通；全長13公里、連繫啟德、九龍灣及觀塘、供行人及單車共用的「共融通道」亦正在籌劃，第一期長約7.5公里的通道會爭取今年年底分階段開通。未來，當局會繼續在環境美化方面加入心思，以創新思維和公眾參與模式，令九龍東成為一個有特色、多元及充滿活力的CBD。

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責任編輯：黃穎津