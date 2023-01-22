【癸卯兔年】多名官員發表新春賀詞　卓永興：內地同胞重臨勢必帶旺本地經濟

▲ 政務司副司長卓永興。（Facebook 卓永興 WH Cheuk）

踏入兔年，多名官員今日（22日）在社交平台發表賀詞，向市民拜年。

政務司副司長卓永興表示，隨著香港與內地恢復正常通關，分隔兩地的家庭得以團聚，商業、旅遊、跨境就業、跨境上學、人文交流等活動將全面復常。內地同胞重臨香港遊玩，勢必帶旺本地餐飲、零售、酒店、展覽、文娛、主題公園以至運輸物流等行業，令經濟迅速反彈，惠及從事各行各業的市民。

保安局局長鄧炳強表示，相信今年最好的新年禮物便是逐步通關，大家出入平安，跨境家庭可以團圓，百業因此興旺。他指隨着生活復常，市面復甦，香港人定必會發揮自強不息的精神，奮發「兔」強，令香港再次起飛。

教育局局長蔡若蓮表示，新的一年，當局會繼續以「立德樹人」為目標，時刻不忘「讓孩子的教育更好一些」，全面提升教師專業操守，弘揚師德。持續完善學校課程，培養同學積極正面的價值觀，以「多重進路」推展國民及國家安全教育。並全力加強職學聯通，為莘莘學子開創多元出路，同心開啓教育新篇章。

她指回首過去一年，國家正高速發展，香港亦正處由治及興的關鍵時刻，教育既面對不少的挑戰，也有不少新的機遇。「盛年不重來，一日難再晨，及時當勉勵，歲月不待人。」要成大事，創奇蹟，必須從人才培育開始。新的一年，盼望繼續與市民同心同行，發揮香港教育獨特的優勢，為「一國兩制」培育才德兼備的接班人，為落實「愛國者治港」做好人才建設，配合科教興國的大方向，迎接更美好的明天。

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記者：黃穎津