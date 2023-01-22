  • 21°C
香港時間 : 2023122日 (週日) 14:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【癸卯兔年】多名官員發表新春賀詞　卓永興：內地同胞重臨勢必帶旺本地經濟

社會 13:05 2023/01/22

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

政務司副司長卓永興。（Facebook 卓永興 WH Cheuk）

踏入兔年，多名官員今日（22日）在社交平台發表賀詞，向市民拜年。 

政務司副司長卓永興表示，隨著香港與內地恢復正常通關，分隔兩地的家庭得以團聚，商業、旅遊、跨境就業、跨境上學、人文交流等活動將全面復常。內地同胞重臨香港遊玩，勢必帶旺本地餐飲、零售、酒店、展覽、文娛、主題公園以至運輸物流等行業，令經濟迅速反彈，惠及從事各行各業的市民。

保安局局長鄧炳強表示，相信今年最好的新年禮物便是逐步通關，大家出入平安，跨境家庭可以團圓，百業因此興旺。他指隨着生活復常，市面復甦，香港人定必會發揮自強不息的精神，奮發「兔」強，令香港再次起飛。

教育局局長蔡若蓮表示，新的一年，當局會繼續以「立德樹人」為目標，時刻不忘「讓孩子的教育更好一些」，全面提升教師專業操守，弘揚師德。持續完善學校課程，培養同學積極正面的價值觀，以「多重進路」推展國民及國家安全教育。並全力加強職學聯通，為莘莘學子開創多元出路，同心開啓教育新篇章。

她指回首過去一年，國家正高速發展，香港亦正處由治及興的關鍵時刻，教育既面對不少的挑戰，也有不少新的機遇。「盛年不重來，一日難再晨，及時當勉勵，歲月不待人。」要成大事，創奇蹟，必須從人才培育開始。新的一年，盼望繼續與市民同心同行，發揮香港教育獨特的優勢，為「一國兩制」培育才德兼備的接班人，為落實「愛國者治港」做好人才建設，配合科教興國的大方向，迎接更美好的明天。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

 

相關文章

【癸卯兔年】維園年宵越夜越熱鬧　檔主稱生意旺丁不旺財
今日 03:36
【癸卯兔年】維園年宵越夜越熱鬧　檔主稱生意旺丁不旺財
【非法放煙花】警截查馬鞍山沙灘男女揭少年藏11公斤煙花　2少年被捕
今日 10:10
【非法放煙花】警截查馬鞍山沙灘男女揭少年藏11公斤煙花　2少年被捕
【車cam直擊】平治拒受查與警車公路追逐連撞4車　轟鳴聲響徹大欖隧道如賽車【有片】
今日 10:48
【車cam直擊】平治拒受查與警車公路追逐連撞4車　轟鳴聲響徹大欖隧道如賽車【有片】
【致命意外】黃大仙55歲清潔工垃圾車尾板墮下　送院搶救不治
今日 11:21
【致命意外】黃大仙55歲清潔工垃圾車尾板墮下　送院搶救不治
【巨型壁畫】觀塘繞道30座橋墩增設巨型壁畫　記錄九龍東蛻變述說香港故事
今日 12:01
【巨型壁畫】觀塘繞道30座橋墩增設巨型壁畫　記錄九龍東蛻變述說香港故事

你可能感興趣

【癸卯兔年】維園年宵越夜越熱鬧　檔主稱生意旺丁不旺財
今日 03:36
【癸卯兔年】維園年宵越夜越熱鬧　檔主稱生意旺丁不旺財
【非法放煙花】警截查馬鞍山沙灘男女揭少年藏11公斤煙花　2少年被捕
今日 10:10
【非法放煙花】警截查馬鞍山沙灘男女揭少年藏11公斤煙花　2少年被捕
【車cam直擊】平治拒受查與警車公路追逐連撞4車　轟鳴聲響徹大欖隧道如賽車【有片】
今日 10:48
【車cam直擊】平治拒受查與警車公路追逐連撞4車　轟鳴聲響徹大欖隧道如賽車【有片】
一國兩制 卓永興 蔡若蓮 政務司 保安局 學校 零售 香港 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【張致恒婚變】被懷疑借離婚以便申請公屋　雯雯發文回應網民質疑
11:15 2023/01/21
【張致恒婚變】被懷疑借離婚以便申請公屋　雯雯發文回應網民質疑
【雌雄莫辨】中國女子田徑隊成員多次被質疑性別　廖孟雪+童曾歡長髮近照曝光
11:38 2023/01/20
【雌雄莫辨】中國女子田徑隊成員多次被質疑性別　廖孟雪+童曾歡長髮近照曝光
【KO膽固醇】營養師推介一種食材比麥皮更有效 神秘早餐3個月速降壞膽固醇【內附食譜】
15:23 2023/01/19
【KO膽固醇】營養師推介一種食材比麥皮更有效 神秘早餐3個月速降壞膽固醇【內附食譜】