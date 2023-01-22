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【有人墮軌】港鐵太和站老翁頭暈墮軌　清醒送院搶救

社會 12:56 2023/01/22

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太和站有人墮軌。（資料圖片）

太和站有人墮軌。警方今日（22日）中午12時24分接報，指在港鐵太和站東鐵綫往金鐘方向，一名72歲老翁因頭暈墮軌，月台職員及列車車長即時按動緊急掣停車，車站職員隨即到場處理，並通知車務控制中心報警及通知消防。在消防人員協助下，傷者被帶離路軌範圍，並送院治理。

車站月台的閉路電視片段顯示，一名男乘客在太和站月台候車期間身體忽然晃動，當列車進入月台範圍時，失去平衡並向前跌入路軌範圍。

事主頭部及手部多處受傷，由救護車送往威爾斯親王醫院搶救。

港鐵表示，現時東鐵綫大埔墟至粉嶺站列車服務暫停；來往金鐘至大埔墟站維持6分鐘一班車；來往粉嶺至落馬洲站維持10分鐘一班車。

港鐵指，根據過往經驗，預計需要約45至60分鐘處理此類事故，現正安排穿梭巴士來往大埔墟至粉嶺站接載受影響乘客。

【13:15】

港鐵表示，在太和站有人進入路軌範圍的事故已妥善處理，東鐵綫列車服務逐步回復正常。

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記者：黃穎津

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