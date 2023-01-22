【新年禁忌】人妻大年初一月經來了　遭迷信奶奶禁沖涼：屋企會變窮

▲ 台灣有名人妻大年初一月經來了，遭迷信奶奶禁沖涼。

農曆新年禁忌多多，不過現今一代大多數百無禁忌。台灣有名人妻在網上求問，年初一當天她「親戚大姨門」找上門，月經來了，可是奶奶卻要求全家在大年初一不准洗澡，說初一洗澡家裡會窮，人妻難忍生理期不沖涼，在禁忌與個人衛生之間掙扎。

奶奶年初一禁沖涼

台灣有名人妻在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發帖，她求問網民過年時有否不沖涼的傳統，她的奶奶就說大年初一洗澡家裡會窮。人妻遇上兩難，因為有一年的初一剛好是月經來了第2天，不洗澡真的很痛苦，而長輩卻不理解，有感「每年為了初一洗澡問題好像犯了多大的禁忌」。

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有關帖文掀起熱議，有少部分網民指出的確是有這樣的說法，建議人妻忍住一天比較好，不過更多網民表示未有所聞，最多是不洗頭及不洗衫，亦指出現代人不用過於遵守所謂的習俗，大量網民支持事主照樣沖涼。

新年百無禁忌

有網民分享自己看法，知道年初一有不准洗頭的禁忌，但每天有洗頭的習慣，因為油頭不洗會半夜癢到爬起來洗頭，有感有些新年習俗是衛生習慣落後的觀念，她不反對要遵守的人，但別叫她跟從。

其他網民看法：「以前小時候是說除夕不能睡覺，現在都甚麼時代了，隨便管他講甚麼」、「也有人說初一不要做事，如掃地或清潔工作，問題我初一不做，難道整年會有人幫我做嗎？不可能吧」、「小時候奶奶也不准我們初一、十五洗頭，我們也沒理 ，一天不洗澡，好可怕」，大量網民指出新年百無禁忌。

網民提供奇招

人妻感謝網友的回覆，讓她增長見聞了。另一方面，有網民提供了意見，當中有被人妻參考，大讚「這個建議挺不錯的，今年就來落實，順便不帶先生去，我自己出去玩」，就是訂汽車旅館，在酒店洗完澡再回家。

網民提出花1至2千台幣（約250至500港元）訂平價的酒店，「洗個熱水澡看部電影再吃碗泡麵」、「去外面旅店或汽車旅館付休息3小時」，不用給長輩知道就可沖涼，亦可趁機有Me Time休息一下，此方法獲人妻大讚及會實行。

此外，由於奶奶針對的禁忌在年初一，網民建議有方法免傷婆媳關係，當初一一過，在晚上11時之後踏入年初二就可沖涼洗頭。「技巧性躲過這個就是初一晚上11點後洗，我家都這樣，這樣算初二了」、「我前奶奶也這樣說，所以我初一晚上過了12點就去洗澡，她拿我沒法子」。

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責任編輯︰王明芳