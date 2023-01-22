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【一家團圓】駱達華飛英國波折重重　15個月後終與妻女見面過新年

娛樂 16:31 2023/01/22

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駱達華與太太盧燕育和女兒Bernice終於團圓！

經常飾演反派角色的TVB綠葉演員駱達華近年北上發展，駱達華近日從上海飛往英國探望太太盧燕育和女兒駱欣言（Bernice），不過他屢遇麻煩事並在社交平台分享。

跟妻女分隔兩地的駱達華已有一年多沒見家人，一家三口終於在倫敦團圓過新年。

【星二代】駱達華愛女英國著名學府UCL升學　21歲駱欣言才貌雙全【多圖】

最新影片：

連環不幸事件

駱達華於社交平台透露他從上海出發，並在荷蘭阿姆斯特丹轉機到英國倫敦。

可是，他不幸地遇上飛機故障以致航班延誤了三小時，他抵達荷蘭時已錯過了飛往英國的航班，被逼滯留於當地機場。

身上沒有歐羅的駱達華指自己只有英鎊在身，而酒店亦不願意跟他兌換，他謂：「我連買瓶水喝都沒有，你想想我多痛苦，喝水的錢都沒有。」

翌日早上，他終於乘搭飛機前往倫敦。

【星二代】駱達華愛女駱欣言喝酒賀21歲生日　「最美星二代」有意入娛圈發展

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一家團圓

盧燕育和Bernice非常有心去接駱達華機，二人除了悉心打扮外，亦帶同愛犬乘坐勞斯萊斯接機，氣派十足！

眾人相隔15個月後女終於團聚，妻女甫一看見駱達華時便上前相擁，駱達華說：「我們有15個月沒見了，15個月，這次過來一起過年，新年快樂！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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