【新年外遊】Coffee帶長老全家遊韓國過新年　林芊妤4歲仔玩地鐵扶手脫臼去醫院

▲ Coffee新年全家遊韓國，4歲仔到埗發生脫臼，需要去醫院。

農曆新年長假，林芊妤（Coffee）一家三口遊韓國之外，阿囝的嫲嫲及婆婆等親友也有同行，家族旅行浩浩蕩蕩出發，認真開心！不過，旅程發生小插曲，4歲兒子出意外脫臼要去醫院，不幸中的大幸看完醫生已沒大礙。

新年家族旅行遊韓國

Coffee與任職豐隆銀行的澳洲籍大馬華人翟志榮於2018年宣布結婚，現時2人育有4歲兒子翟德彥（翟伯伯），Coffee經常在社交平台分享親子日常，昨日（21日）就在IG分享一家人連同長老齊齊新年去韓國。

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Coffee不久前才去完日本，緊接再去韓國，她透露本來沒打算那麼快再去旅行，但上次在日本很內疚，因為想起家人有四年沒有去旅行了，所以果斷買機票，然後就開始著手安排遊韓酒店和行程等等。她要擔任領隊，帶著家人和奶奶齊齊外遊，Coffee笑言是次遊韓可說是「慢性自殺」行為，因為感受到整個旅程都會累到極點，但只要家人他們開心就好了，一切都值得。

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兒子玩地鐵扶手脫臼入院

不過，旅行初段就發生意外，有晚兒子突然隻手很痛，翌日帶他去醫院，始發現出現脫臼，幸而看了醫生就沒事。Coffee表示估不到來到韓國第一件事就是去醫院。

原來佢手踭甩左骹，醫生兩下手勢就無事啦，大步檻過。係因為佢自己喺地鐵嗰度係咁捉住條柱轉轉轉，然後架車chok 一chok佢就出事。

Coffee是次家族之旅，行程主要是首爾大熱的觀光景點，行菜市場食傳統韓國地道小食，亦有去景福宮等，她帶隊家族旅行有老有嫩很累，而好處是同行家人人多可以幫手湊仔，Coffee表示「舒服好多」！

小孩脫臼很常見

據本港醫務衞生局資料，任何年齡的小孩都會經常受傷，而骨折或脫臼的情況是很常見的。幼兒期最常見的骨折或脫臼情況是拉肘（褓母肘），常發生於成年人牽着幼兒走路時，可能因小孩跌倒而用力拉扯所造成。雖然大部分骨折及脫臼經治療後都會痊癒，但意外發生後父母切勿掉以輕心，除了加以安慰照顧外，還應特別小心留意小孩的頸及背部有否嚴重受傷。若有此情況而不妥善處理，可引致脊椎神經線破壞，並導致癱瘓。

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責任編輯︰王明芳