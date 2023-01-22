【出家為尼】不惜放棄4.8億家產 8歲富家女決定出家盼簡樸度餘生

印度一名出身富貴、本可繼承鑽石珠寶家族事業的8歲女童，近日決定「放棄世俗享樂」並出家修行，且放棄繼承價值4.8億元的家產，在嚴格戒律中度過餘生。

綜合外媒報，該名8歲女童桑格維Devanshi Sanghvi是印度「鑽石之城」、西部城市Surat珠寶公司「SANGHVI & SONS」未來女繼承人。該珠寶公司於1981年成立，是一間老牌鑽石珠寶公司，資產約為6100萬美元（約4.8億港元）

報道指，桑格維和家人都是耆那教（Jainism）信徒，這是一種古老的印度宗教，宣揚非暴力、嚴格素食主義和對所有生物的愛。據當地媒體公布的照片，桑格維日前參加了一場為期4天的儀式，她乘坐了一輛大象所拉的車，來到一座寺廟，頭髮被剃掉後，脫去原本精緻的衣服，換上一套簡單的白色棉質服裝，以展開她的新使命。

一名不願透露姓名、觀看儀式的目擊者表示，在蘇拉特的耆那教社群中，桑格維一直以虔誠著稱，甚至在她更年幼的時候就是如此。社交媒體稱，「桑格維從未看過電視、電影，也從未去過購物中心和餐廳。」還有人說，這個小女孩經常出現在寺廟的儀式中。

當地媒體報導，父母說桑格維一直渴望成為一名女尼。據說耆那教家庭有時會鼓勵孩子出家，以提高家人的社會地位。

責任編輯：王明芳