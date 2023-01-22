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歌神許冠傑宣布4月紅館開騷　回饋歌迷每場5成門票訂價$380

娛樂 21:47 2023/01/22

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熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

今日（1月22日）大年初一，鄭丹瑞的網台「健康·旦」播出到他歌神許冠傑（Sam）家中Band房拜年的短片，宣布在4月再踏紅館開演唱會。

阿Sam表示，早前在網上開，未能如過往的演唱會跟歌迷互動，回憶稱以前在個演有點唱環節，他可以拿着結他演唱，或與歌迷大合唱，感覺深刻又溫馨。

同時阿Sam稱知道這幾年的疫情令大家不開心，因此今次開騷一定要令大家看得開心：「香港嘅經濟呢幾年實在唔係太好，香港人過得唔容易，所以呢個演唱會門票，一定唔可以貴。」

發文正能量

故此Sam希望多些觀眾有能力買票入場睇騷，因此決定要回饋歌迷，表示「賣大包」，每場有一半門票的票價為380元，讓更多人可入場一起大合唱。

談到演唱會主題，Sam坦言廣東歌對他影響深遠，當年夾band出身的他，唱英文歌為主，直到1972年演譯自己作曲、許冠文填詞《鐵塔凌雲》後，香港人非常喜歡這首廣東歌，從此便踏上廣東歌創作之路。

阿Sam坦言每次開騷，目的都是想觀眾看得開心，今次在疫情下開騷更需要互相打氣和支持，暫時忘記不開心的事情。

最新影片推介：黃子華何啟華楊偲泳專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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演唱會 許冠傑 鄭丹瑞

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