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《毒舌大狀》票房成績理想　上映僅2天累收逾1000萬元

娛樂 22:46 2023/01/22

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《毒舌大狀》

去年因為疫情，戲院被逼關門，賀歲片未能在農曆新年上映。到今年，賀歲片終可以順利上，今年賀歲片有《毒舌大狀》、《天龍八部之喬峰傳》、《1人婚禮》、《超神經械劫案》，另外有動畫《非常貓狗反轉武林》。

另外，尚有在賀歲檔前已上映的《THE FIRST SLAM DUNK》、《阿凡達：水之道》、《芳寸之地》等仍在上映中。

結果，暫時由黃子華主演的《毒舌大狀》拋離對手，上映只兩天已累收逾1000萬元，而且口碑不俗，叫好叫座。子華今次隨時有望破自己《飯戲攻心》77,284,947元票房紀錄。

撰文 : TOPick柴犬出動

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