《毒舌大狀》票房成績理想 上映僅2天累收逾1000萬元 娛樂 22:46 2023/01/22 分享： 分享： 熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩 ▲ 《毒舌大狀》 去年因為疫情，戲院被逼關門，賀歲片未能在農曆新年上映。到今年，賀歲片終可以順利上，今年賀歲片有《毒舌大狀》、《天龍八部之喬峰傳》、《1人婚禮》、《超神經械劫案》，另外有動畫《非常貓狗反轉武林》。 另外，尚有在賀歲檔前已上映的《THE FIRST SLAM DUNK》、《阿凡達：水之道》、《芳寸之地》等仍在上映中。 結果，暫時由黃子華主演的《毒舌大狀》拋離對手，上映只兩天已累收逾1000萬元，而且口碑不俗，叫好叫座。子華今次隨時有望破自己《飯戲攻心》77,284,947元票房紀錄。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民 黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷【有片】 12:42 2023/01/13 【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民 黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷【有片】 【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作關係逆轉 Louise演囚犯超入戲：想掐死Fish 18:47 2023/01/04 【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作關係逆轉 Louise演囚犯超入戲：想掐死Fish 【毒舌大狀】吳煒倫細述片中選角過程 導演：黃子華愈衰格觀眾愈鍾意 18:42 2023/01/18 【毒舌大狀】吳煒倫細述片中選角過程 導演：黃子華愈衰格觀眾愈鍾意 【毒舌大狀】吳煒倫感慨傳統優良價值觀崩潰 導演：憑良心做人個天會幫你 17:23 2023/01/17 【毒舌大狀】吳煒倫感慨傳統優良價值觀崩潰 導演：憑良心做人個天會幫你 你可能感興趣 【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民 黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷【有片】 12:42 2023/01/13 【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民 黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷【有片】 【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作關係逆轉 Louise演囚犯超入戲：想掐死Fish 18:47 2023/01/04 【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作關係逆轉 Louise演囚犯超入戲：想掐死Fish 【毒舌大狀】吳煒倫細述片中選角過程 導演：黃子華愈衰格觀眾愈鍾意 18:42 2023/01/18 【毒舌大狀】吳煒倫細述片中選角過程 導演：黃子華愈衰格觀眾愈鍾意 電影 賀歲片