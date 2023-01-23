【車公誕】劉業強為香港求得中籤　提醒政府多聽意見

▲ 今日是車公誕，鄉議局主席劉業強按習俗到車公廟為香港求籤祈福。（湯致遠攝）

大年初二是車公誕，鄉議局主席劉業強今早（23日）按習俗到沙田車公廟為本港求籤祈福，求得第11籤的中籤，與鄉議會前主席劉皇發在上一個兔年求得的籤一樣。第11籤籤文為「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍」，解曰「凡事守舊，求財遂意，自身得運，婚姻不合」。

▲ 劉業強（右）為香港求得中籤。（湯致遠攝）

劉業強認為，過去三年疫情令大家生活有很多阻滯，而去年底國家「送大禮」與香港首階段免檢疫通關，籤文意指得來不易形勢要比較謹慎，凡事便會好；而相隔12年再求得同一支籤，也提醒政府要多聽好意見，例如在推進北部都會區等大項目時，要廣泛諮詢，多聽意見，項目才能落實及落地。

另外，沙田鄉事委員會副主席李志麒也為沙田求得第84籤上籤，簽文為「司晨守夜犬與雞、防範小人吠與啼，既有靈音來相報、萬事亨通任你為」。解曰「出入吉事、萬事興隆。」

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記者：黃小冰