【利是錢】選「窮」為2022年度代表字　小學兒不滿：利是一次次被媽媽收走

▲ 媽媽分享，兒子所寫的年度代表字表達希望可以收到利是錢的盼望。（facebook圖片）

過農曆新年，小朋友最開心就是可以逗利是，不少父母都會為年幼孩子保管利是錢，又或靜悄悄地沒收。不過，上到小學的孩子，其實已經好醒，眼見一年又一年被收走利是錢，都可能感到失落或不滿。有台灣男孩就在功課中以「窮」和「富」表達利是被收走的心情，令媽媽哭笑不得。

有台媽在facebook群組「爆廢公社二館」發帖，她上載了兒子的一份功課，要寫上2022和2023的年度代表字，兒子在2022年的空格寫上「窮」，並指「我的紅包一次又一次的被收走，可想而知今年的一樣沒有收入」。

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而在2023年的空格上，兒子寫了「富」字，他解釋，「希望我今年的紅包不要像2022年一樣，明明拿到很多，卻被我媽收走，希望我今年能拿到紅包」。字裡行間都流露住失去利是錢的不滿。

媽媽見狀留言笑問：

今年是不是該還紅包於兒？

帖文引起不少網民留言，有人笑言，兒子是用功課「悄悄地示威」，有人則表示，小時候都聽到「媽媽會幫忙存起來」，亦有人指小時候都有記帳，被保管多少都清清楚楚；另有家長指幫女兒開了銀行戶口，其將錢存入去。

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責任編輯︰王明芳