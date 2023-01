【融入家中】楊明與女友家人齊食飯賀年　莊思明二哥激罕露面

楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆,被控不小心駕駛及車窗玻璃透光度不足兩項罪名,並在去年12月22日被高等法院駁回不服刑罰上訴,判監18天。

楊明女友莊思明一直不離不棄,一直陪在男友上庭,楊明服刑時候前往探監、之後接男友出獄,堪稱最佳女友。

而楊明在1月7日出獄,即日到TVB拍片公開向外界道歉,表示:「望大家日後給予空間、時間及機會,讓我可以重新出發。」

他似真的已走出陰霾以重新出發,在大年初一(1月22日),楊明女友莊思明在個社交平台分享與家人吃飯時的合照,楊明也在場,從相中所見他精神很好,笑容燦爛。

楊明完全融入家中

身穿粉紅色上衣的楊明與穿桃紅色衫的女友合襯外,莊思明留言寫道︰「恭喜發財﹗祝大家鴻『兔』大展,『兔』氣掦眉,兔年大吉﹗最緊要都係身體健康﹗Happy Chinese New Year ﹗」更標籤寫下「we stay together」、「family time」、「the best is yet to come」。

照片內,有同為藝人的大家姐莊鍶敏、孿生家姐莊思華(Mona)外,更有罕有公開露面的二哥莊順勝。從莊思明寫「family time」,可見楊明已完全融入家中,不知明年會否到他們派利是?

