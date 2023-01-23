【融入家中】楊明與女友家人齊食飯賀年　莊思明二哥激罕露面

楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，被控不小心駕駛及車窗玻璃透光度不足兩項罪名，並在去年12月22日被高等法院駁回不服刑罰上訴，判監18天。

楊明女友莊思明一直不離不棄，一直陪在男友上庭，楊明服刑時候前往探監、之後接男友出獄，堪稱最佳女友。

最新影片推介：黃子華何啟華楊偲泳專訪

而楊明在1月7日出獄，即日到TVB拍片公開向外界道歉，表示：「望大家日後給予空間、時間及機會，讓我可以重新出發。」

他似真的已走出陰霾以重新出發，在大年初一（1月22日），楊明女友莊思明在個社交平台分享與家人吃飯時的合照，楊明也在場，從相中所見他精神很好，笑容燦爛。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

楊明完全融入家中

身穿粉紅色上衣的楊明與穿桃紅色衫的女友合襯外，莊思明留言寫道︰「恭喜發財﹗祝大家鴻『兔』大展，『兔』氣掦眉，兔年大吉﹗最緊要都係身體健康﹗Happy Chinese New Year ﹗」更標籤寫下「we stay together」、「family time」、「the best is yet to come」。

照片內，有同為藝人的大家姐莊鍶敏、孿生家姐莊思華（Mona）外，更有罕有公開露面的二哥莊順勝。從莊思明寫「family time」，可見楊明已完全融入家中，不知明年會否到他們派利是？

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R