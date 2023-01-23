張新悅大女昏迷逾10日奇蹟甦醒　讚香港醫護專業：感謝瑪麗醫院救了女兒

現年46歲的張新悅自2007年與楊哲安結婚後，夫妻十分恩愛，一共生了4個女，分別13歲、12歲、8歲、4歲。

由人妻再4度升呢為靚母的張新悅，雖然沒有再演戲唱歌，不過成KOL活躍於網絡，不時更新社交平台分享生活點滴，而她的1女兒也會出鏡。

一切看似已過住無憂的幸福生活，但原來她的13歲大女Lucy，在個多月前因病入院，在深切治療部昏迷了十多日，更一度危殆。幸Lucy大步檻過，並將在周六（1月28日）迎接的14歲的生日。

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▲ 張新悅一家六口賀年全家福照。

大女奇蹟甦醒

張新悅在昨晚（1月22日）於個人社交平台上載一家六口賀年全家福照片，寫道：

兔年全家幅 「感想」40天前，大女突然病倒，患了甲型流感，加上有細菌進入了腦 - 腦膜炎，敗血症，猩紅熱，毒性休克症，一導致危殆。做了兩次手術。家人都作了最壞打算，在深切治療部昏迷了十多天。但今天，她竟然可以和親人一起過年，實在是難以置信。

信佛的她續稱：

我想藉住年初一喜慶日子，感激一直扶持弟子的佛教師父！因為有師父、佛菩薩幫，女兒的冤親債主才俾機會放過女兒🙌🏼🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️女兒在生死之間的日子，我和先生親身感受和見證很多殊勝、凡人不能解釋的奇蹟！#感恩 #努力迴向

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香港醫療團隊真專業

然後張新悅感謝瑪麗醫院所有醫護：

另外，我要感謝瑪麗醫院救了女兒的所有員工。從做手術、外科內科主治、微生物及其他評核的所有醫生、兒科ICU和兒童病房的護士團隊，到大樓的保安。香港的醫療設施和團隊真的很專業，我不感（敢）想像如果事件發在其他國家，今天我的心情又會怎樣。#冇得頂 #萬分感激 我們祝大家兔年健康、一團和氣、步步高升

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