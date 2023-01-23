【不老女神】51歲李英愛保養得宜零皺紋　靠6招護膚修身保凍齡美貌

▲ 51歲李英愛保養得宜零皺紋，靠6招護膚修身保凍齡美貌。

現年51歲的南韓女星李英愛，向來有「氧氣美女」之稱，身為兩孩之母的她保養得宜。近日，她為代言品牌拍攝宣傳短片，凍齡美貌引起網民熱議。

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李英愛以《大長今》一角風靡亞洲，2009年與大20歲富商鄭浩英（音譯）閃婚後，減少演藝工作。近年她開始回歸螢幕前，凍齡美貌依然不變。李英愛最近為品牌拍攝宣傳短片，片中可見，她身穿黑色西裝，臉上化上淡妝，皮膚白皙透亮，即使鏡頭拉近，也幾乎不見任何皺紋、瑕疵，狀態依然fit爆，令不少網民大讚，「太美了」、「完全不像51歲」。

▲ 凍齡美貌依然不變。（Vogue Korea Instagram 影片截圖）

李英愛在1月底即將邁向52歲，護膚有道的她，容顏多年未變。她認為心情上的調整非常重要，她非常享受和家人相處的快樂時光，有空便到戶外行山，呼吸新鮮空氣。

她曾分享六招凍齡方法：

多喝水：堅持每天喝2公升水，在拍攝期間喝更多，為身體無時無刻都補足水份。

少化妝：堅持只在工作時化妝，其他日子都不化妝或以淡妝為主，讓肌膚休息。

山茶花油保濕：乾燥的季節會用山茶花油，保持肌膚保濕的習慣。

做運動：除送小孩上學放學外，額外抽時間做運動，保持苗條身型。

避免進食鹹與辣：保持飲食清淡可減少水腫及刺激皮膚的問題。

提子減肥凍齡法：在要減肥時，以提子做晚餐，因它含有白藜蘆醇，可活化身體，且有「長壽基因」，讓心血管和皮膚保持年輕。

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責任編輯：羅嘉欣