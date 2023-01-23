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【復常】旅議會料業界生意或明年中才恢復至疫前水平　促政府向旅客推優惠

社會 12:04 2023/01/23

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徐王美倫。（資料圖片）

旅遊業議會主席徐王美倫今（23日）在電台節目中表示，預計旅遊業界生意明年中方會恢復至疫情前水平，希望政府加大宣傳之餘亦要向旅客推出實在的優惠，加快業界復甦。

徐王美倫表示，香港與內地通關，加上過去幾年有大型基建落成，對旅遊業界未來一年前景有信心，但由於航空公司的人手及配套仍未準備好，預計旅遊業生意或要到明年甚至明年中才能恢復至疫情前水平。徐王美倫希望政府除宣傳外，也能推出一些落地或實在的優惠予旅客，例如減免機場稅等，刺激旅客來港。

專業教育學院酒店及旅遊系前系主任黃家榮也表示，相信旅遊業界最差的時候已經過去，也預計要明年業界才可復甦，因旅遊需要時間規劃，包括思考不同地方的出入境政策、航空公司會否停飛等，很多人現時仍對旅遊有疑惑。

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責任編輯：黃小冰

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