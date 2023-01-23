  • 21°C
香港時間 : 2023123日 (週一) 13:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常】盧寵茂指有望農曆新年後放寬剩餘防疫措施　短期內推第二階段通關措施

社會 12:50 2023/01/23

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

盧寵茂。（資料圖片）

醫務衛生局局長盧寵茂表示，目前仍維持的防疫措施，有望農曆新年後放寬，當局也會持續與內地溝通，加快落實第二階段通關安排；他亦指預計農曆新年後確診數字或上升，但社會對疫情已有更好免疫屏障，會繼續逐步有序走復常之路，又重申非放棄防疫。

本港現時尚餘口罩令等少量防疫措施仍未取消，盧寵茂接受商業電台訪問時表示，剩餘的防疫措施有望農曆新年後放寬，希望越快越好，並重申放寬並不代表放棄抗疫，強調新冠病毒仍沒離開，市民應注意個人防護，一旦染疫也要盡早求醫，當局也會持續按照世衛指引，透過基因測序，監察新冠病毒有否變異。 

至於第二階段通關，盧寵茂表示，很有希望在短期內推出第二階段通關措施，將密切與內地商討，視乎數據、口岸配套及承受能力等，在可行情況下，加快落實通關安排。

盧寵茂又預料，隨香港經濟民生活動增加、與內地通關及與國際聯通，確診數字或在農曆新年後上升，但其認為本港對疫情已有更好的免疫屏障，醫療系統也有較好準備，故政府將繼續穩步有序走復常路。

回顧抗疫工作，盧寵茂認為，香港做得最成功，以及最需要改善的均為疫苗接種，指雖本港整體接種率達95%，3針接種率亦達84%，在全球屬非常高的水準，但一老一幼的接種率則可以說是失敗，絕對可以繼續提升。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

相關文章

【最新疫情】今增2,737宗確診　再多37人離世
16:45 2023/01/22
【最新疫情】今增2,737宗確診　再多37人離世
【車公誕】劉業強為香港求得中籤　提醒政府多聽意見
今日 10:41
【車公誕】劉業強為香港求得中籤　提醒政府多聽意見
【復常】旅議會料業界生意或明年中才恢復至疫前水平　促政府向旅客推優惠
今日 12:04
【復常】旅議會料業界生意或明年中才恢復至疫前水平　促政府向旅客推優惠

你可能感興趣

【最新疫情】今增2,737宗確診　再多37人離世
16:45 2023/01/22
【最新疫情】今增2,737宗確診　再多37人離世
【車公誕】劉業強為香港求得中籤　提醒政府多聽意見
今日 10:41
【車公誕】劉業強為香港求得中籤　提醒政府多聽意見
【復常】旅議會料業界生意或明年中才恢復至疫前水平　促政府向旅客推優惠
今日 12:04
【復常】旅議會料業界生意或明年中才恢復至疫前水平　促政府向旅客推優惠
疫苗 出入境管制 疫情 電台 盧寵茂 農曆新年 商業電台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【有人墮軌】港鐵太和站老翁頭暈墮軌　清醒送院搶救
12:56 2023/01/22
【有人墮軌】港鐵太和站老翁頭暈墮軌　清醒送院搶救
【一家團圓】駱達華飛英國波折重重　15個月後終與妻女見面過新年
16:31 2023/01/22
【一家團圓】駱達華飛英國波折重重　15個月後終與妻女見面過新年
【新冠病毒】未確診者基因與眾不同？ 專家：的確有人擁特定基因不易染疫
14:33 2023/01/22
【新冠病毒】未確診者基因與眾不同？ 專家：的確有人擁特定基因不易染疫