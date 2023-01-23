【復常】盧寵茂指有望農曆新年後放寬剩餘防疫措施　短期內推第二階段通關措施

▲ 盧寵茂。（資料圖片）

醫務衛生局局長盧寵茂表示，目前仍維持的防疫措施，有望農曆新年後放寬，當局也會持續與內地溝通，加快落實第二階段通關安排；他亦指預計農曆新年後確診數字或上升，但社會對疫情已有更好免疫屏障，會繼續逐步有序走復常之路，又重申非放棄防疫。

本港現時尚餘口罩令等少量防疫措施仍未取消，盧寵茂接受商業電台訪問時表示，剩餘的防疫措施有望農曆新年後放寬，希望越快越好，並重申放寬並不代表放棄抗疫，強調新冠病毒仍沒離開，市民應注意個人防護，一旦染疫也要盡早求醫，當局也會持續按照世衛指引，透過基因測序，監察新冠病毒有否變異。

至於第二階段通關，盧寵茂表示，很有希望在短期內推出第二階段通關措施，將密切與內地商討，視乎數據、口岸配套及承受能力等，在可行情況下，加快落實通關安排。

盧寵茂又預料，隨香港經濟民生活動增加、與內地通關及與國際聯通，確診數字或在農曆新年後上升，但其認為本港對疫情已有更好的免疫屏障，醫療系統也有較好準備，故政府將繼續穩步有序走復常路。

回顧抗疫工作，盧寵茂認為，香港做得最成功，以及最需要改善的均為疫苗接種，指雖本港整體接種率達95%，3針接種率亦達84%，在全球屬非常高的水準，但一老一幼的接種率則可以說是失敗，絕對可以繼續提升。

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責任編輯：黃小冰