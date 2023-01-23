袁偉豪還擊網絡欺凌感疲倦　聽張寶兒勸告不再延續網上罵戰

袁偉豪在2020年與千金小姐張寶兒結婚，因為外父家底豐厚，因此他被封「豪門駙馬」。但同時袁偉豪因為娶千金小姐被網民嘲諷，他亦為此不時與網民開火。

他日前接受商台《星光背後》訪問，慨嘆稱︰「其實我一向火爆，但我向來對人Nice，大家以為我變了另一個人，但回頭一看，是我太聚焦某些點，反而令自己不開心了。」

▲ 袁偉豪與張寶兒於2020年11月結婚。

介意被稱「豪門駙馬」

袁偉豪直言婚後初期甚介意被稱為「豪門駙馬」︰「多少都會介意，是否真的要這樣形容？在我來看，為何要用你們的標準去批判不關你事的人？大家又知否你們的評論會影響人家的人生與心理？」

他亦承認有受到「豪門駙馬」標籤影響心情︰「我的確就是被影響了，之前我可平衡到，但這2、3年疫情，我多了時間在家，或大家都多了時間留多了言。加上在工作上，我承認自己放不開，有些工作付出了努力未必有回報，更令自己不開心。」

袁偉豪現在已想通︰「過去2、3年，對我是一個很好的人生課題，可以話飽歷辛酸。現在清醒過來，我會繼續用努力表現給大家看，我也是如常過活，就算你話我千萬駙馬、億萬駙馬又好，我都是一樣。」

不再延續罵戰

被問到學會放下的關鍵是甚麼，他回答：「都夠啦！很累了，真的很痛苦！發生這些事後，我變得恐懼見人或跟傳媒做訪問。」

不再延續網上罵戰，太太張寶兒的勸導也是重要原因之一，袁偉豪說︰「她比我遲入行，初初拍拖時似我輔導她，但這2、3年她變了上靶，她真的變成我的心靈伴侶。」

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夫妻互補不足

袁偉豪舉例指：「有很多次我生氣時找不到宣泄，在社交平台呻多了兩句，她發現後會跟我說『刪咗佢啦，唔好令事件延續同重覆』。」

因此他稱太太是他的Soulmate：「我最初仍會有掙扎，會覺得我也是人，也會有喜怒哀樂。她會讓我想深一層，不開心也毋須讓外界知道。既然改變不到世界，就改變自己。我們能成為夫妻，都是因為可互補不足，她真是我Soulmate！」