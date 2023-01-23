  • 21°C
香港時間 : 2023123日 (週一) 14:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

袁偉豪還擊網絡欺凌感疲倦　聽張寶兒勸告不再延續網上罵戰

娛樂 13:24 2023/01/23

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

袁偉豪在2020年與千金小姐張寶兒結婚，因為外父家底豐厚，因此他被封「豪門駙馬」。但同時袁偉豪因為娶千金小姐被網民嘲諷，他亦為此不時與網民開火。

他日前接受商台《星光背後》訪問，慨嘆稱︰「其實我一向火爆，但我向來對人Nice，大家以為我變了另一個人，但回頭一看，是我太聚焦某些點，反而令自己不開心了。」

袁偉豪與張寶兒於2020年11月結婚。

介意被稱「豪門駙馬」

袁偉豪直言婚後初期甚介意被稱為「豪門駙馬」︰「多少都會介意，是否真的要這樣形容？在我來看，為何要用你們的標準去批判不關你事的人？大家又知否你們的評論會影響人家的人生與心理？」

他亦承認有受到「豪門駙馬」標籤影響心情︰「我的確就是被影響了，之前我可平衡到，但這2、3年疫情，我多了時間在家，或大家都多了時間留多了言。加上在工作上，我承認自己放不開，有些工作付出了努力未必有回報，更令自己不開心。」

袁偉豪現在已想通︰「過去2、3年，對我是一個很好的人生課題，可以話飽歷辛酸。現在清醒過來，我會繼續用努力表現給大家看，我也是如常過活，就算你話我千萬駙馬、億萬駙馬又好，我都是一樣。」

不再延續罵戰

被問到學會放下的關鍵是甚麼，他回答：「都夠啦！很累了，真的很痛苦！發生這些事後，我變得恐懼見人或跟傳媒做訪問。」

不再延續網上罵戰，太太張寶兒的勸導也是重要原因之一，袁偉豪說︰「她比我遲入行，初初拍拖時似我輔導她，但這2、3年她變了上靶，她真的變成我的心靈伴侶。」

最新影片推介：黃子華何啟華楊偲泳專訪

夫妻互補不足

袁偉豪舉例指：「有很多次我生氣時找不到宣泄，在社交平台呻多了兩句，她發現後會跟我說『刪咗佢啦，唔好令事件延續同重覆』。」

因此他稱太太是他的Soulmate：「我最初仍會有掙扎，會覺得我也是人，也會有喜怒哀樂。她會讓我想深一層，不開心也毋須讓外界知道。既然改變不到世界，就改變自己。我們能成為夫妻，都是因為可互補不足，她真是我Soulmate！」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【馬路英雄】袁偉豪成人夫後未忘音樂夢　婚後更識關心張寶兒透露造人計劃
19:05 2022/12/07
【馬路英雄】袁偉豪成人夫後未忘音樂夢　婚後更識關心張寶兒透露造人計劃
【夫妻相處】懶理食軟飯閒言娶張寶兒　袁偉豪深情剖白願意示弱聽太太話
13:37 2022/03/10
【夫妻相處】懶理食軟飯閒言娶張寶兒　袁偉豪深情剖白願意示弱聽太太話
【娛圈夫婦】袁偉豪公開兩年來不接受專訪原因　坦言介意被指食軟飯「嫁畀張寶兒」
13:41 2022/09/01
【娛圈夫婦】袁偉豪公開兩年來不接受專訪原因　坦言介意被指食軟飯「嫁畀張寶兒」

你可能感興趣

【馬路英雄】袁偉豪成人夫後未忘音樂夢　婚後更識關心張寶兒透露造人計劃
19:05 2022/12/07
【馬路英雄】袁偉豪成人夫後未忘音樂夢　婚後更識關心張寶兒透露造人計劃
【夫妻相處】懶理食軟飯閒言娶張寶兒　袁偉豪深情剖白願意示弱聽太太話
13:37 2022/03/10
【夫妻相處】懶理食軟飯閒言娶張寶兒　袁偉豪深情剖白願意示弱聽太太話
【娛圈夫婦】袁偉豪公開兩年來不接受專訪原因　坦言介意被指食軟飯「嫁畀張寶兒」
13:41 2022/09/01
【娛圈夫婦】袁偉豪公開兩年來不接受專訪原因　坦言介意被指食軟飯「嫁畀張寶兒」
張寶兒 袁偉豪 娛樂人物職業 演員 文娛藝術 香港小姐 夫妻之道

最高瀏覽

【一家團圓】駱達華飛英國波折重重　15個月後終與妻女見面過新年
16:31 2023/01/22
【一家團圓】駱達華飛英國波折重重　15個月後終與妻女見面過新年
【有人墮軌】港鐵太和站老翁頭暈墮軌　清醒送院搶救
12:56 2023/01/22
【有人墮軌】港鐵太和站老翁頭暈墮軌　清醒送院搶救
【新冠病毒】未確診者基因與眾不同？ 專家：的確有人擁特定基因不易染疫
14:33 2023/01/22
【新冠病毒】未確診者基因與眾不同？ 專家：的確有人擁特定基因不易染疫