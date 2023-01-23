【拜年非禮】20歲姨甥女拜年被摸背報警　姨丈性騷擾反罵：摸細路有咩關係

▲ 20歲姨甥女拜年被性騷擾。

拜年被長輩性騷擾，斥責對方竟還遭罵沒禮貌。台灣有20歲少女在大年初二到婆婆家團拜，卻遭姨丈撫摸揉捏背部，她將手機怒摔桌上表達不滿，竟被姨丈喝斥「摸小孩有甚麼關係」，事主氣憤離開並報警。

案發於2020年1月26日，當日是農曆大年初二，20歲的女事主跟著媽媽和姊姊到外婆家，與阿姨及其他親戚團拜，當晚6時許準備吃晚飯前，事主與姊姊坐在餐桌旁聊天，卻突然遭人伸手撩起頭髮。

事主嚇了一跳，急忙轉頭發現是姨丈所為，她故意將手機摔在桌面抗議，沒想到姨丈不但沒收手，反而順勢摸其肩背，位置很靠內衣肩帶的部位，她嚇得跳起來，再度將手機摔再桌上洩忿，然後到廚房向媽媽和婆婆告狀。

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惱羞成怒的姨丈反而斥責姨甥女「書念到哪去？態度那麼差？摸摸小孩有什麼關係！」、「大人覺得小孩可愛，摸摸有什麼不可以！」等，事主聽後嬲到飯也吃不下，不顧親友長輩就獨自出門，之後更報警提告，堅稱姨丈不是輕拍，而是撫摸，是性騷擾的行為。

姨丈辯稱沒有故意觸碰姨甥女的身體，可能是天冷穿著羽絨褸不慎碰到造成誤會，不過，事主的姊姊指出，當時眼角餘光見到姨丈雙手觸碰妹妹的肩膀附近，妹妹一被摸就跳起來。而姨丈就斥責妹妹「摔手機對長輩沒禮貌」等語。

法官認為，受害女子畢竟是晚輩，若非確實遭姨丈性騷擾，沒必要虛構事實陷害姨丈，因此判姨丈性騷擾罪成，判囚40日，可以罰款4萬新台幣（約1萬港元）代替服刑，上訴高等法院後，認為前審量刑適當，維持原判，全案判結，不得再上訴。

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責任編輯︰王明芳