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【睪丸扭轉】少年上體育堂撞傷睪丸　忍痛4年揭睪丸扭轉壞死須切除

健康 14:33 2023/01/23

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少年上體育堂撞傷睪丸，忍痛4年揭睪丸扭轉壞死須切除。

病向淺中醫，當身體感到不適時，應盡早求醫接受治療。馬來西亞一名少年上體育課時意外弄傷睪丸，導致長期疼痛，但他默默忍痛4年未有求醫，直到早前才發現睪丸壞死，須接受切除手術。

最新影片：

綜合外媒報道，現年17歲的穆薩（Irfan Musa）於2019年上體育課練習鉛球時，不慎失足跌倒，導致下體被撞傷，痛得無法走路。但當時他以為痛感會逐漸消失，故未有到醫院求診。

此後，穆薩不時會出現疼痛和血尿的情況，他曾到附近診所檢查，但醫生未能找出疼痛的原因。直到去年12月，穆薩不小心被同學踢到下體後痛至倒地不起，被緊急送到附近醫院。經超聲波檢查後發現，他的左邊睪丸扭轉，導致血液無法流通，睪丸早已壞死，必須接受手術切除。

雖然失去了一邊睪丸，但所幸穆薩的生育能力未受影響。他亦透露，自己從小就害怕打針、不敢看醫生，故遲遲未有到醫院檢查。他希望以自身經歷提醒他人切勿諱疾忌醫。

4種情況誘發睪丸扭轉

早前深圳一名12歲男童打籃球時不慎摔倒，導致「睪丸扭轉」壞死，須做手術切除。當時有醫生指出，任何年紀的男性都可能發生睪丸扭轉，而青春期前後及新生兒時期較高發。以下4種情況都有機會誘發睪丸扭轉：

  • 陰囊外傷（如碰撞、被踢、被打等）
  • 劇烈運動如跳繩、跑跳等
  • 睡夢中突然翻身旋轉或提睪肌收縮不協調
  • 環境溫度下降，導致提睪肌收縮，睪丸上提取暖時受力不協調

睾丸扭轉發病突然，通常為一側陰囊突發性劇痛，接近9成病人同時有噁心、嘔吐情況。若出現以下情況，應盡快就醫：

  • 陰囊紅腫、疼痛
  • 睪丸扭轉早期，會伴隨下腹痛或腹痛、嘔吐
  • 腹股溝紅 腫痛、陰囊空虛
  • 走路兩條腿岔開、跛行

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責任編輯：羅嘉欣

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