【賭王千金】何超雲首公開與未婚夫合照　十指緊扣甜蜜放閃

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲自與年長12年的陳山聰分手後，生活變得低調，一直沒有對外公開新感情。

直到去年9月，單身多年的她被爆與一名高級消防隊長Douglas秘密拍拖，而且早前已接受男友求婚。

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超雲愈愛愈高調

戀情被揭開後，超雲與男友Douglas亦由秘密拍拖改為愈愛愈高調，二人被撞見十指緊扣拍拖行街。

此外，又超雲更曾於個人IG story上載一張照片，相中是一個海邊的石壆上面塗寫了「I」字加一個大心圖案並加「U」字，即「I love U」，甜蜜到爆。

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泰國旅遊放閃

可是，超雲一直未有正式公開與男友的合照。到昨日大年初一（1月22日），她分享泰國旅行照，終於公開與男友甜蜜合照，相中他們十指緊扣，互相背靠背挨揍。

據傳媒早前報道，Douglas當消防員已有5年，本來一直駐守新界北區，自與何超雲戀情曝光後，調到尖東消防處總部任高級消防隊長，據悉於總部負責任文職為主。

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