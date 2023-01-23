【無家教】小五表弟過節暫住亂摷衣櫃找出安全套　姑媽反斥姪女：周圍亂擺唔檢點

▲ 表弟亂摷衣櫃找出找出安全套，姑媽反斥姪女「周圍亂擺唔檢點」。（《超能老豆》劇照）

親戚小孩到訪暫住房間，私人物品難以倖免被亂摷。有20多歲單親港女與嫲嫲同住，每逢過節姑媽一家就會來暫住，小五表弟近日到訪亂摷其衣櫃，更於放內衣褲的地方找出安全套，沒想到姑媽和嫲嫲反斥事主不檢點。

有20多歲港女在「生仔要考牌系列」投稿，她表示，父母離異後，她與父親及嫲嫲同住，每逢過節或長假期，姑媽和表弟都會來暫住，每次她都要讓出房間給對方。然而，近日嫲嫲卻拿著她收在櫃底的安全套質問她是否與人發生關係，

你表弟攞住盒condom問係咩嚟，你知唔知你好肉酸！

在嫲嫲責罵她時，姑媽更落井下石，斥她明知有人來住就把東西收到，不要周圍放讓表弟看到，認為她不檢點。事主十分生氣，不明白自己20多歲與男友發生關係有何問題，而且她把安全套放在放內衣褲的櫃桶最入面，如果表弟沒有亂摷她櫃桶根本不會發現。

最新影片：

惟姑媽一味維護兒子，斥她「冇證冇據唔好屈人」，指自己兒子不會亂動別人的東西，一口咬定是她周圍亂放。事主回想，表弟已經是小五生，不算細個，

唔知佢摷我啲bra做乜嘢，而家諗返起真係覺得好變態，我真係好想嘔！

帖文引起網民熱論，大多數人都支持事主，認為20多歲有安全性意識、使用安全套是非常正常；而嫲嫲和姑媽是惡人先告狀，「5年級性好奇唔出奇，但阿嫲姑姐嘅對答真係好過份，完全唔識尊重人」、「個姑媽包庇小朋友，個小朋友永遠都唔會知道錯，甚至會覺得自己摷人野係啱。」

另有人不明「自己有屋企做乜要去人哋度住人哋間房？如果姑媽想盡孝點解唔留間房等長假期接嫲嫲去住？」、「無謂逼自己難受，有能力盡快搬」、「擅自摷人嘢可以報警，下次再有就直接報警」。

