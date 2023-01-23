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【最新疫情】今增2,271宗確診　再多49人離世

社會 16:49 2023/01/23

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（資料圖片）

本港今（23日）新增2,271宗確診，其中本地感染佔2,230宗，另外有41宗輸入個案。另外再多49人死亡。

院舍個案方面，8間安老院合共8名院友及2名員工確診；3間殘疾人士院舍共3名院友確診。變異株方面，BA.4/BA.5亞系約佔整體個案3成8。

另外，昨日有2,551名確診病人留醫，其中148人為新增確診病人，另多8人情況危殆，10人情況嚴重，現時合共有126名危殆及131名嚴重的確診病人留醫，當中25名危殆病人正接受深切治療。

此外，根據初步分析，49名離世患者中，20人死因與新狀病毒病有關，其餘29名病人的死因則沒有關連。

而現時急症醫院內科病床整體住用率約為84%。過去一星期有361名來自安老院舍的確診患者入院，較過去兩個星期分別491人和723人下跌。

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責任編輯：黃小冰

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